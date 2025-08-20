Acomodando las demandas de los trabajadores sobre el aumento en el Ump 2026, Menaker: todavía tiene que ser estudiado

Yakarta, Viva – Ministro de mano de obra, Yassierli dijo, su partido aún estudiaría demanda obrero Problema Aumento del salario mínimo provincial (UMP) de 8.5-10.5 por ciento en 2026.

Aunque argumentar que la demanda de un aumento en UMP hasta el 10.5 por ciento todavía era demasiado rápida, pero se enfatizó el Ministerio de Manpower que aún acomodaría las aspiraciones y demandas de los trabajadores.

«Si vemos (un aumento en el UMP 10.5 por ciento) demasiado rápido», dijo Yassierli en el Ministerio de Alimentos Coordinadores, Yakarta, el miércoles de agosto de 2025.

Ministro de mano de obra (Menaker) Yassierli Foto : Antara/Arnidhya Nur Zhafira

«Pero como una esperanza, aportes, por supuesto que lo grabamos. Y, por supuesto, debe haber un estudio», dijo.

Explicó que el estudio relacionado con esto ciertamente también necesitaba consideraciones y mecanismos apropiados, para lograr decisiones relacionadas con la cantidad de aumento de UMP en 2026.

Hizo hincapié en que también debe considerar muchos factores, antes de que el Ministerio de Manpower decidiera una política para uno de los salarios en el sector laboral.

«Entonces, más tarde habrá un mecanismo a través de LKS Triples (Instituto Nacional de Cooperación Tripartita), etc.», dijo.

Ministro de mano de obra (Menaker) Yassierli Raker con la Comisión de la Cámara de Representantes IX

Se sabía, anteriormente el presidente del Partido Laborista y presidente de la Confederación Sindical Indonesia (KSPI), dijo Iqbal, había lanzado una propuesta sobre el salario mínimo de 2026, para aumentar entre 8.5-10.5 por ciento.

«KSPI y el Partido Laborista propusieron un salario mínimo en 2026 en un 8,5 por ciento a 10,5 por ciento», dijo Iqbal en su declaración el lunes 11 de agosto de 2025. (Ant).