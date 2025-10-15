Aclaración de Ustaz Yusuf Mansur sobre los servicios de oración en línea: Eso es una broma





Jacarta -Ustaz jose mansur Volvió a recibir duras críticas luego de que su video fuera considerado revelador servicio de oración en línea. En un video viral en las redes sociales, TikTok inicialmente invitó a donar a las personas que participaron en su presentación en vivo en una plataforma.

La donación está relacionada con el proceso de finalización de la construcción de mezquitas y dormitorios en las zonas de Wanayasa, Purwakarta y Rupit, en el sur de Sumatra, cuyo objetivo es alcanzar los 500 millones de IDR. Luego, el ustaz invitó a todos en la sala en vivo a donar según sus capacidades.

Curiosamente, en esta recaudación de fondos, Ustaz Yusuf Mansur afirmó enviar ‘doña especialmente para aquellos que pueden donar grandes cantidades. La oración a la que se hace referencia en este caso es la de Al Fatihah junto con 500 personas que participaron en directo con él.

«Rp. 50 mil está bien, puedes usar PayTren por mil. Vaya, hay Rp. 2 millones, MashaAllah, eso es increíble. ¿No hay uno por Rp. 10 millones? ¿Hay un Rp. 10 millones? Soy Al Fatihah en especial, ¿hay uno? IDR 10 millones, tengo 20 millones en Al Fatihah en específico, bismillah, ¿hay uno en ¿Al Fatihah con 500 personas? ¿No he visto los 10 millones de IDR? todavía», dijo.

La noticia generalizada hizo hablar a Yusuf Mansur. Dijo que el video fue tomado en 2016. En ese momento estaba probando la función de transferencia interbancaria usando su aplicación PayTren. También garantizó que el dinero transferido por los participantes en la sesión en vivo se entregaría a instituciones de zakat, incluida su fundación PPA Darul Quran.

«Sí, es un vídeo antiguo de 2016 con el permiso de Allah SWT, más o menos. En ese momento, probé la función de transferencia entre usuarios para que el administrador del banco no me golpeara. Todavía estábamos tratando de hablar sobre oraciones como esa y la transferencia, si Dios quiere, no fue para mí sino para una lista de instituciones de zakat amil, incluida PPA Darul Quran», dijo, citado en un clip del video subido a la cuenta de chismes. @lambe_turah.

Yusuf Mansur reveló más sobre los servicios de oración y admitió que en ese momento solo estaba bromeando. Admitió que esta acción estuvo mal, pero Yusuf Mansur dijo que era la típica persona a la que le gustaba bromear. También trasladó su hábito de bromear a sus actividades de predicación con el objetivo de aligerar el ambiente.

Página siguiente «En ese momento estaba bromeando, esto es por lo que específicamente quería orar, ‘pague, pague, pague un millón’. Sí, también fue culpa mía, ¿por qué iba a bromear? Pero normalmente bromeo, por ejemplo, cuando bromeo: ‘Vamos, quién quiera ir al Hayy, vaya a la Umrah. Las madres no tienen que pagar, sus maridos pagan, o bromeo, nunca pago cuando como en el centro comercial, nunca pago cuando voy al mercado’. Hice una pausa y dejé que la gente se confundiera. Pero terminé eso. Me refiero al que le paga a la esposa; después lo llevamos a una conferencia. Si la gente está alegre y alegre, se les puede invitar a dar conferencias», explicó.









Fuente