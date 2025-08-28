Aclaración de su actitud difícil hacia Rafathar, resulta que este es el propósito de Raffi Ahmad

VIVA – El momento de la celebración del Día de la Independencia de la República de Indonesia el 17 de agosto fue en el centro de atención pública después de la acción Raffi Ahmad En un partido de fútbol de espuma de jabón con su hijo mayor, Rafathar Malik Ahmad, cosechando la controversia.

En el caso de que se celebrara para animar la atmósfera de independencia, Raffi parecía haber hecho una fuerte apariencia de Rafathar varias veces para hacer que el niño sufriera una lesión menor.

No solo eso, también se vio a Raffi emitiendo ridículo cuando Rafathar recibió tratamiento médico en el medio del partido. La acción se registró en cargas en las redes sociales e inmediatamente desencadenó una fuerte reacción de los ciudadanos, que consideraron que Raffi era grosero con su propio hijo.

Respondiendo a la crítica circulante, Raffi Ahmad finalmente dio aclaraciones cuando Edang trajo un programa en uno de los televisores privados.

Afirmó que sus acciones no eran una forma de aspereza, sino parte del enfoque para educar a Rafathar a través de actividades de juego.

«Así que le gusta enseñar a Rafathar, a veces Rafathar es lo mismo que su calidad es rara, por lo que Pas está jugando a la pelota, le enseña», dijo Raffi Ahmad, recolectando YouTube, jueves, 28 Agustus 2025.

Raffi explicó que Rafathar tenía un gran amor por el fútbol y un fuerte espíritu competitivo, como lo declaró su entrenador de fútbol.

«Realmente le gusta jugar al fútbol, ​​me gusta saber de su entrenador. El entrenador es mi mejor amigo, le dice que Rafathar es una persona competitiva», agregó.

Por lo tanto, Raffi aprovechó este momento para enseñar el valor del espíritu deportivo y la importancia de mantener una actitud en la competencia.

«Pero le enseñé cuando el partido nuevamente, podemos ser ruidosos, pero después de eso tenemos que perdonarnos», explicó.

Además, Raffi reveló que quería que Rafathar aprendiera a canalizar las emociones a las personas más cercanas, especialmente para él como padre.

«Intento si Rafathar es lo mismo, si algo, aprender puede desahogarme sus emociones», dijo Raffi.

Aunque impresionado durante el partido, Raffi siempre se tomó el tiempo para hablar personalmente con Rafathar después. Detrás de su actitud que se grabó en la cámara y se volvió viral, Raffi Ahmad afirmó estar en lugar de tiempo para hablar de corazón al niño.

«Pero si estás en estado de shock, ‘justo ahora, puede ser un imbécil», dijo.

Como primogénito, se sabe que Rafathar tiene un carácter fuerte y un coraje de pie, a menudo ni siquiera mostrando miedo a nadie. Por lo tanto, Raffi Ahmad quiere enseñarle a su hijo a su manera para que todavía haya personas a las que se puede temer.

«Rafathar es el niño más grande, a veces le gusta que no hay miedo», dijo Raffi.

Para equilibrar estos rasgos, Raffi construyó deliberadamente una imagen firme como padre para que Rafathar tuviera una figura respetada. Especialmente con la densidad de sus actividades diarias, Raffi Ahmad no podía conocer al niño cada vez. También aprovechó las oportunidades que existen para proporcionar lecciones valiosas a sus hijos.

«Debido a que el tipo rara vez se encuentra, por lo que también está perpero», concluyó Raffi.

Se espera que esta aclaración reduzca la controversia y proporcione un nuevo punto de vista del enfoque de Raffi para educar a su hijo. Aunque cosechando los pros y los contras, la intención de Raffi de dar forma al carácter de Rafathar a través de la experiencia real parece ser el enfoque principal detrás de sus acciones.