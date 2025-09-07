Aclaración de Raja July después de una foto viral jugando Domino con madrugadores salvajes

Yakarta, Viva – Ministro forestal (Ministro de Forestal), Rey Juli Antoni Abra el sonido sobre el viral de una foto que se muestra tocando dominó Junto con el antiguo sospechoso de casos tala ilegalAzis Wellang.

Raja Juli explicó inicialmente, acordó reunirse con el Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Karding luego le pidió al rey Juli que se le acercara en el South Sulawesi Family Harmony Post (KKSS).

«Discutí con el ministro de MAS de Karding solo en la trastienda durante más de 2 horas. No hubo ningún tema de nuestra discusión sobre el caso de la tala ilegal. Al acercarme a las 24.00 me dijeron adiós», dijo Raja Juli a través de cargas en su cuenta de Instagram, domingo 7 de septiembre de 2025.

Después de despedirse, el rey Juli vio a mucha gente en la sala de estar. Algunas otras personas están jugando dominó e invitando a los cardados a unirse.

«MAS Ministro de Karding y yo fuimos invitados a jugar. Después de 2 veces» ronda «, me despedí del Ministro de Mas de Karding y muchas personas en la sala de estar», dijo.

Raja Juli enfatizó que no conocía a dos jugadores de dominó como en las fotos que circulan. Se sabe que hay cuatro personas en la foto, dos de ellas son el rey de julio y Karding.

«No conocía a los otros 2 jugadores. Tampoco se hablaba de ningún caso en ese momento. Después de que esta noticia circulaba, descubrí que una de las personas que jugaba era Azis Wellang, que fue reportada como un maderero salvaje», dijo.

Raja Juli afirmó que no había espacio para nadie que violara la ley en el área forestal, incluida la tala ilegal.

Prometió defender las leyes de las leyes a los madereros salvajes sin ver las plumas.

«Me enfrentaré a la ley del registro salvaje sin ver las plumas», dijo el rey Juli.