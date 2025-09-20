Aclaración de Larrisa Chou después de que una foto de su esposo desapareció en su Instagram, aludió a la segunda oportunidad

VIVA – Familiar Larissa chou Y Ikram rosadi En medio del centro de atención de los usuarios de las redes sociales. Muchas personas sospechan que ambos hogares no están bien. Esta sospecha se originó en las muchas fotos de Ikram Rosiadi que desapareció de la cuenta de Instagram de Larissa Chou.

Tenía tanta curiosidad, no unos pocos del público que preguntaron directamente en la columna de comentarios de Instagram, Larissa Chou. Una de las preguntas de los internautas también fue respondida por Larissa Chou hace algún tiempo.

«Sis, espero que la noticia no esté bien», comentó los internautas como reparados en la tiktok @family.

La propia Larissa admitió que su condición actual estaba bien. Pero por un lado, Larissa también reveló que cada pareja pasará por una prueba en su matrimonio.

«Es seguro, gracias por su preocupación … incluso si hay un problema que definitivamente será aprobado por todas las parejas muy razonables», escribió Larissa.

Larissa también reveló que mientras aún no hubiera visitado la corte religiosa, el hogar todavía estaba en buenas condiciones. También mencionó que cada pareja merece una segunda oportunidad.

«Pero mi principio cuando no he entrado en esta pierna a la corte religiosa significa que todo es seguro y muy digno de brindar una oportunidad para que las parejas puedan mejorarlo mejor … y todo debe ser así», respondió Larissa Chou.

Aclaración de Larissa Chou Foto : Tikkekluargabergacanaana2012

Para obtener información, Larissa Chou se casó con Alvin Faiz el 6 de agosto de 2016 y se divorció el 16 de junio de 2021. Del divorcio, Larissa fue bendecida con un hijo llamado Muhammad Yusuf Alvin.

Después de dos años con el estado de la madre soltera, Larissa regresó para casarse con Ikram Rosadi el domingo 3 de septiembre de 2023. Su matrimonio se llevó a cabo simplemente y solo fue atendido por familias y parientes más cercanos. Desde su segundo matrimonio, Larissa fue bendecida con una hija llamada Alesha Alifa Habatillah Rosadi.