Tokio, VIVA – Presidente de los Estados Unidos (COMO) donald Triunfo elogiar a la primera mujer líder Japón, Sanae Takaichien Tokio el martes 28 de octubre de 2025. No lo olviden, Trump felicitó Primer Ministro de Japón Sanae Takaichi por su elección y espera cooperar con el nuevo gobierno japonés.

Durante su segunda reunión en Tokio, Trump dijo que el ex primer ministro Shinzo Abe habló muy bien de Takaichi.

«Lo elogió mucho antes de que nos conociéramos y no me sorprende ver que ahora es primer ministro, y estaría muy contento de saberlo. Lo felicito en nombre de Estados Unidos», dijo Trump. CNA.

Trump continuó diciendo que anticipa que las relaciones entre los dos países se fortalecerán más que nunca. «Espero trabajar con ustedes y en nombre de nuestro país», añadió.

Trump aseguró al primer ministro japonés que Estados Unidos siempre estaría dispuesto a apoyar a Japón y dijo que si el país tenía preguntas, inquietudes o solicitudes de ayuda, Washington siempre estaba dispuesto a ayudar.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro japonés, Sanae Takaichi, en Tokio

«Vas a ser una de las grandes primeras ministras. También quiero felicitarte por convertirte en la primera mujer primera ministra… Es un gran logro. Y quiero felicitarte por eso», dijo Trump.

«Harán un trabajo fantástico y tendremos una relación fantástica», añadió el presidente estadounidense.

Mientras tanto, Takaichi, un protegido del difunto amigo y socio de golf de Trump, el primer ministro japonés Shinzo Abe, elogió los esfuerzos del presidente Trump para resolver los conflictos globales y dijo que lo nominaría para el Premio Nobel de la Paz, según un portavoz de Trump.

Acogió con satisfacción su promesa de acelerar el desarrollo militar y firmar acuerdos comerciales y de tierras raras con Estados Unidos.

También se espera que Japón ofrezca un paquete de inversión estadounidense en virtud de un acuerdo de 550 mil millones de dólares acordado este año, que incluye construcción naval y compras de soja, gas natural y camionetas estadounidenses, según fuentes familiarizadas con las negociaciones.

Las medidas podrían frenar las demandas de Trump de que Tokio aumente su presupuesto de seguridad ante una China cada vez más agresiva. China trató de evitar esto prometiendo la semana pasada acelerar los planes para aumentar el presupuesto de defensa al 2 por ciento del PIB.