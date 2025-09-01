Acil Bimbo, músico senior abuelo Adhisty Zara murió

Yakarta, Viva – El mundo de la música indonesia vuelve a afligirse. Darmawan hardjakusumah o más familiarmente llamado BiREMBO de emergenciaFalleció el lunes 1 de septiembre de 2025 a la edad de 82 años.

Esta triste noticia fue confirmada por su nieta que también es una joven actriz, ADHISTY ZARAquien justificó las noticias a través de su Instagram personal. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Zara subió una foto de su abuelo alrededor de las 23:00 WIB, acompañada de información que mencionó el momento de la muerte del fallecido.

«Innalillahi wa inna ilaihi roojiuun, Darmawan kusumawardhana hardjakusumah. El lunes 1 de septiembre de 2025 a las 22.13. Por favor, abra la puerta al fallecido», escribió Zara, citado, citado VIVA.

Acil Bimbo nació en Bandung, el 20 de agosto de 1943. Su carrera musical comenzó a brillar desde 1966 con el legendario grupo Bimbo, que fundó con sus dos hermanos, Sam y Jaka. Este grupo es ampliamente conocido a través de canciones de temática religiosa y críticas sociales eternas entre generaciones.

No solo trabajando en el escenario musical, ACIL también está activo en el mundo social. Una vez fue confiable como el presidente de la ONG de Bandung Spirit, que se estableció en 2000 y tiene actividades sociales de manera rutinaria.

Anteriormente, en noviembre de 2024, su estado de salud había disminuido después de experimentar un hueso roto, por lo que tuvo que someterse a un tratamiento intensivo. Aunque había mejorado gradualmente, dijo Fate de manera diferente, y exhaló el último aliento a principios de septiembre de 2025.

La partida de Acil Bimbo deja una profunda tristeza, no solo para familias extendidas, sino también para el mundo de la música que ha coloreado durante casi seis décadas.