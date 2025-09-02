Acil Bimbo murió 82 años, hoy será enterrado en Cimahi

Bandung, Viva– El mundo de la música en duelo. Raden Darmawan Dajat Harjakusumah o mejor conocido como BiREMBO de emergenciaUno de los legendarios personajes del grupo de música indonesia Bimbo, murió a la edad de 82 años.

Acil Bimbo respiró el último el lunes por la noche (1/9/2025) en el Hospital Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, después de someterse a un tratamiento intensivo en la UCI. La noticia de la partida de ACIL se convirtió en un golpe profundo, especialmente para familias, amigos y amantes de la música.

El cuerpo del fallecido fue llevado inmediatamente a una funeraria en la biología Jalan número 4, Cigadung, Bandung City, fue recibido con sollozos y penas de la familia y los vecinos. La atmósfera de emoción envolvió la llegada del cuerpo en la funeraria.

Bimbo de emergencia. Foto : Instagram @melly_goeslaw.

La primera hija de Acil, Anne Kusuma Wardani, reveló que su padre había luchado contra complicaciones durante casi un mes antes de fallecer finalmente.

«El padre dejó a cuatro de nuestros hijos y madres, Erna Dewi. También nos dijo que todos protegemos las cinco oraciones diarias y seguimos siendo armoniosos y compactos», dijo Anne cuando se conoció en la funeraria, el lunes por la noche (1/9/2025).

El plan, el cuerpo de Acil Bimbo, será enterrado el martes 2 de septiembre de 2025 en el cementerio familiar en Cimahi, West Java.

Acil Bimbo es ampliamente conocido como una de las figuras importantes en el viaje de la música religiosa y las baladas indonesias. Junto con Bimbo, ha dado a luz a obras monumentales como Dios, largas alfombrillas de oración, y hay niños que le preguntan a su padre, que sigue siendo eterna en los corazones de los fanáticos de todas las generaciones.

La partida de Acil Bimbo dejó profunda tristeza, pero la herencia de la música y los valores que inculcó continuarían viviendo en los corazones del pueblo indonesio. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandun)