Acil Bimbo murió 82 años, hoy será enterrado en Cimahi

Bandung, Viva– El mundo de la música en duelo. Raden Darmawan Dajat Harjakusumah o mejor conocido como BiREMBO de emergenciaUno de los legendarios personajes del grupo de música indonesia Bimbo, murió a la edad de 82 años.
Acil Bimbo respiró el último el lunes por la noche (1/9/2025) en el Hospital Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, después de someterse a un tratamiento intensivo en la UCI. La noticia de la partida de ACIL se convirtió en un golpe profundo, especialmente para familias, amigos y amantes de la música.
El cuerpo del fallecido fue llevado inmediatamente a una funeraria en la biología Jalan número 4, Cigadung, Bandung City, fue recibido con sollozos y penas de la familia y los vecinos. La atmósfera de emoción envolvió la llegada del cuerpo en la funeraria.
La primera hija de Acil, Anne Kusuma Wardani, reveló que su padre había luchado contra complicaciones durante casi un mes antes de fallecer finalmente.
«El padre dejó a cuatro de nuestros hijos y madres, Erna Dewi. También nos dijo que todos protegemos las cinco oraciones diarias y seguimos siendo armoniosos y compactos», dijo Anne cuando se conoció en la funeraria, el lunes por la noche (1/9/2025).
El plan, el cuerpo de Acil Bimbo, será enterrado el martes 2 de septiembre de 2025 en el cementerio familiar en Cimahi, West Java.
Acil Bimbo es ampliamente conocido como una de las figuras importantes en el viaje de la música religiosa y las baladas indonesias. Junto con Bimbo, ha dado a luz a obras monumentales como Dios, largas alfombrillas de oración, y hay niños que le preguntan a su padre, que sigue siendo eterna en los corazones de los fanáticos de todas las generaciones.
La partida de Acil Bimbo dejó profunda tristeza, pero la herencia de la música y los valores que inculcó continuarían viviendo en los corazones del pueblo indonesio. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandun)
El mundo de la música indonesia vuelve a afligirse. Darmawan Hardjakusumah o más familiarmente llamado Acil Bimbo, falleció el lunes 1 de septiembre de 2025 a la edad de 82 años.
1 de septiembre de 2025