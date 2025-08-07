ACHA SEPTRIASA KEPEP COMENTARIOS SOBRE COMPARACIÓN COMO, CUERTA DE LOS PARTIRES DESCONICIOS

Sydney, Viva – Una carga simple desde Vicky Kharisma De repente se convirtió en el centro de atención pública. A través de su cuenta personal de Instagram @vickykharismael hombre conocido como el esposo de la actriz ACHA SEPTRIASA Este compartió un momento cálido con su única hija, Bridgia Kalina Kharisma o familiarmente llamada Brie, mientras disfruta del invierno en Sydney, Australia.

En una serie de fotos subidas el miércoles 6 de agosto de 2025, Vicky y Brie fueron vistos disfrutando de varias actividades juntos, comenzando desde caminar casualmente en clima frío, usar una máscara de sábana juntos, cenar en restaurantes, a otras actividades informales. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Sydney, Winter ’25. El momento favorito de Papa y Brie durante todo el año. Disfrutando de mi papel como el padre de una niña», escribió Vicky Kharisma en inglés, citado el jueves 7 de agosto de 2025.

Sin embargo, el que le llamó la atención no fueron las fotos, sino un comentario de su esposa, Acha Septriasa, en la carga.

«Co-Parenting en su máxima expresión … Gracias por Vic (por ejemplo, coparentía que es extraordinaria … gracias, Vic)», escribió Acha.

El comentario inmediatamente hizo que los ciudadanos especularan sobre las condiciones del hogar de la pareja que se sabe que era armonioso a pesar de someterse a relaciones a larga distancia. Muchos se preguntan si la palabra co-paternidad indica que los dos ya no están juntos como parejas casadas. La reacción ciudadana inundó inmediatamente la columna de comentarios.

«¿Kak ??» Escribe un breve intervalo de interrogación llena de signos de interrogación.

«Acabo de enterarme, no demasiado actualizado. ¿Es eso correcto?» preguntó otro internautor.

«Tampoco sé, MBA generalmente llama a Papa, por qué llamar el nombre, el pensamiento positivo es una querida llamada», dijo otro tratando de calmar.

«@Septriasaacha es solo porque está separado del país, ¿verdad?» escribieron internautas con suerte.

«Eh, por el bien de apasii, sospecho pero espero que no, espero que mi mente esté mal», dijo otro.

Algunos ciudadanos incluso afirmaron buscar el significado de la palabra «coparentía» y sorprendidos por la posibilidad de su significado.

«Porque tu comentario finalmente exploro lo que significa y está muy sorprendido», dijo un ciudadano.

No unos pocos que afirmaron haber sospechado durante mucho tiempo la distancia entre ACHA y Vicky, principalmente debido a las interacciones que se vieron más activas que Vicky que ACHA en las redes sociales.

«Ha pasado mucho tiempo sospechoso … Además, cada post Vic siempre se responde a Acha pero no a lo contrario. Pero cualquiera que su relación continuará como padre para su único títere», escribieron los internautas.

«Espero que esté bien, kalean @septriasaacha @vickykharisma», otra oración interna.

Hasta que se revelara esta noticia, tanto ACHA como Vicky no han proporcionado más aclaraciones sobre el estado de su relación. Sin embargo, el breve comentario de ACHA ha sido suficiente para desencadenar la curiosidad pública, que ha estado viendo a ambos como modelos a seguir.