Acerca de Prabowo-Gibrán 2 Período de apoyo, PPP aún no ha determinado las actitudes

Yakarta, Viva – Secretario General del Partido de Desarrollo Unido (PPP) M. Arwani Thomafi enfatizó que su partido apoya al gobierno presidencial Prabowo Subianto en el período 2024-2029. Dijo que las aspiraciones se estaban desarrollando en el evento. Muktamar X ppp.

«Pero que el DPP y la mayoría de los amigos también quieren que nuestro apoyo al Sr. Presidente Prabowo Subianto se fortalezca. Incluso en este foro de la conferencia, la aspiración también se está desarrollando», dijo Arwani a los periodistas en Ancol, North Yakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Cuando se le preguntó sobre la actitud de PPP hacia el apoyo de PrabowoGibrán Dos períodos, Arwani no pudo hablar. Hizo hincapié en que PPP no podía adelantar a la constelación política en el futuro.

El presidente Prabowo Subianto pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU, martes (23/09)

«Personalmente, también PPP en esta conferencia está abierto a incluir discutir cómo la constelación de las elecciones presidenciales en el futuro puede discutirse más rápido», dijo Arwani.

«Pero no podemos adelantar debido a Muktamirin. Si ahora, por supuesto, apoyamos firmemente al gobierno del Sr. Prabowo Subianto», continuó.

Para tener en cuenta, el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Brillo) Entregando señales políticas relacionadas con la dirección del apoyo en las próximas elecciones presidenciales de 2029.

Jokowi ordenó a sus voluntarios que apoyen la administración de Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka por dos períodos.

La orden estaba en línea con la declaración de actitud revelada por el Grupo de Voluntarios Popular Presidenciales de Jokowi (Bara JP), es decir, apoyando a Prabowo-Gibran por dos períodos.

El vicepresidente Gibran dio la bienvenida a Prabowo en el aeropuerto de Halim Perdanakusumah

«Desde el principio, transmití a todos los voluntarios para eso (apoyando a Prabowo-Gibran durante dos períodos)», dijo Jokowi, el viernes 19 de septiembre de 2025.