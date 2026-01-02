Acerca de la Hégira, la confianza y el mantenimiento de las bendiciones

Jacarta – Cerrando 2025, Ade Fitrie Kirana eligió un camino diferente. En lugar de celebrar los logros a bombo y platillo, invitó al público a mirar hacia abajo por un momento y reflexionar sobre el camino de la vida como un largo proceso lleno de significado, pruebas y ayuda de Dios.

En su reflexión de fin de año, Ade enfatizó que cada paso que ha dado hasta hoy no es una coincidencia. Para él, el camino de la vida es un mandato que debe realizarse con conciencia, responsabilidad e intenciones de mejora continua.

«Este viaje está totalmente bajo la ayuda de Dios. Cada fase de la vida es un regalo, no sólo un logro», escribió Ade en su declaración.

Hégira La elección de Ade no se interpretó simplemente como un cambio de rol o de imagen ante el público. Más que eso, la hijrah es un cambio en la dirección de la vida: del mundo del entretenimiento lleno de atención a un camino que requiere calma interior, disciplina y un fuerte compromiso con los valores y principios en los que uno cree.

Esta decisión ciertamente no está exenta de consecuencias. Hay fases de pérdida que deben aceptarse con gracia, momentos en los que los pasos parecen difíciles y momentos en los que las circunstancias ponen a prueba la fe.

«No todos los procesos son fáciles. Pero ahí aprendí sobre la paciencia, la honestidad y la confianza», afirmó.

En su faceta de empresario, Ade Fitri Kirana También enfatizó que construir un negocio no se trata solo de perseguir resultados. Considera que los negocios son un espacio de servicio que debe vivirse con visión e integridad. Según él, cada negocio debería generar beneficios, no sólo ganancias.

Ade se da cuenta de que este viaje está lleno de dinámicas. Hay días en los que sobrevivir es una forma de fortaleza. Hay momentos en los que se hace necesaria una pausa para mantener un paso claro. Y hay ocasiones en las que volver a levantarse es una elección que debe hacerse con plena confianza en Dios.

Ahora, a finales de año, Ade recuerda este viaje con profunda gratitud. No por lo lejos que ha llegado, sino porque todavía es capaz de recorrer el camino en el que cree: manteniendo la confianza, los valores y las bendiciones en cada papel que desempeña.

«Puede que este viaje no siempre sea fácil, pero es significativo», escribió.