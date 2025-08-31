Acepte muchas quejas, Melly Goslaw rechazó sinceramente por sus amigos para convertirse en miembro del Parlamento Indonesio

VIVA – En medio de la agitación social que se calentó debido a manifestaciones en varias regiones de Indonesia durante la semana pasada, cantantes y creadores de canciones famosas, Melly Goeslawreveló su experiencia personal como miembro DPR RI Período 2024-2029.

Mely, que acababa de ser nombrada legisladora, enfrentó una situación difícil cuando varios amigos y colegas cercanos expresaron su decepción con la Institución del Parlamento Indonesio, donde ahora se estaba refugiando.

Mely afirmó haber recibido muchos mensajes cortos a través de WhatsApp de sus amigos que se sintieron incómodos con la política de DPR RI. Algunos de ellos incluso salieron a las calles para seguir la manifestación, expresando insatisfacción con el rendimiento del DPR.

No con poca frecuencia, las críticas picantes se le entregaron directamente, expresando decepción con la institución que ahora es parte de su vida. Sin embargo, Melly enfatizó que aceptó las críticas con gracia y apoyó el derecho de sus amigos a expresar sus aspiraciones.

«Hay muchos amigos cercanos y muy lejos que me envían WA, se disculpan por tener que hablar y expresar insatisfacción con mi institución. Tómatelo con calma, amigos, no me duelen, luego me expresan, lo que es de hecho su ansiedad, insatisfacción y todo lo que desea expresar.

Además, el cantante de esta canción colgante reveló que era sincero si muchos amigos ahora estaban fuera por su condición de miembro del DPR. Se dio cuenta de que su elección de carrera en el mundo político trajo consecuencias sociales, incluida la pérdida de cercanía con algunos amigos.

Con plena humildad, Melly declaró que no se defendería con ningún argumento, sino que solo pidió que la oración siguiera siendo parte de la amabilidad en sus corazones que todavía lo creyeron. Mely Goeslaw también está dispuesto si sus amigos se mantienen alejados por decepción con los miembros del consejo.

«Una vez más, soy sincero de ser rechazado por todos los amigos. No hay ningún argumento que merezca decir. Solo puedo decir que seguir luchando en el camino, el camino y una buena manera. Y si entre las miles de malas personas que odias, resulta que todavía hay 1% de bondad, reza por mí, con suerte, incluido el 1% en tu corazón», dijo.

En la misma carga, Melly también transmitió un mensaje importante a los manifestantes para mantener sus acciones pacíficas y no dañar las instalaciones públicas. Recordó que las acciones anarquistas pueden dañar a muchas partes, incluidas personas inocentes.

«Pero si todavía puedo hablar, no cause daños en todas partes, por lo que muchas víctimas inocentes se ven afectadas. Muchas vidas se pierden debido a esto. Si no quieres conocerme de nuevo, aceptaré sinceramente. Este es el riesgo de que tengo que pasar de la forma de vida que elegí», dijo.

A la edad de 51 años, Melly Govania mostró una actitud sabia al lidiar con esta difícil situación. Todavía trató de vivir su nuevo papel como representante de las personas con plena responsabilidad, a pesar de que tenía que enfrentar desafíos severos, tanto del público como de su círculo de amistad.