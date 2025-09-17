Acelere el desarrollo de geotérmico en aras de atraer inversores, la velocidad de la derivación de Bahlil

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil lahadalia Afirmado, las reformas regulatorias proporcionarán certeza para el inversor y actores comerciales terreno en Indonesia.

Además, las reglas complicadas también no les gustan los inversores, por lo que desregulación es algo que debe hacerse en este momento.

«Entonces nuestro programa hace un año fue reducir varias etapas de la regulación, lo que obstaculizó el proceso de aceleración en el campo geotérmico. Cortamos todo «, dijo Bahlil en Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Ministro de Energía y Recursos Minerales y Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

Por lo tanto, Bahlil se aseguró de que su partido simplificaría varios permisos y regulaciones, que supuestamente pudieron obstaculizar la inversión que fue un obstáculo en un esfuerzo por acelerar el uso de geotérmicos.

Incluso en 2024, el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales lanzó una plataforma digital para la gerencia geotérmica llamada Genesis, donde la subasta de área de trabajo geotérmica (WKP) se llevó a cabo en la plataforma a partir de 2025.

Además, a través del Plan de Negocios de suministro de energía eléctrica 2025-2034 (RUPPL), el gobierno construirá 48 mil kilómetros del circuito (KMS), como una forma de compromiso para alentar el desarrollo de energía nueva y renovable.

Bahlil tasa, hasta ahora la red de transmisión que conecta la fuente de energía y la red eléctrica sigue siendo insuficiente.

«Entonces, este año, nosotros, el gobierno de la República de Indonesia, como una forma de compromiso y consistente para alentar el desarrollo de nuevas energía renovable, compilamos Ruptl en 2025 a 2035 por un circuito de 48 mil km», dijo.

«Esta es una forma de demanda de lo que tenemos que hacer para acelerar», dijo. (Hormiga).