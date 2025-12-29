Acelerar la transición energética es la respuesta

Jacarta – Vicepresidente MPRRI, Eddy SoeparnoDestacó que Indonesia ya pasó la fase de cambio climático y entró oficialmente en la fase. crisis climática.

Lea también: Muzani sobre el propuesto estatus de desastre nacional en Sumatra: esa es la autoridad del presidente



Así lo transmitió Eddy en el evento de reflexión de fin de año de MPR RI que se celebró en la Sala de Delegaciones del Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Eddy enfatizó que este cambio de terminología es importante para describir la gravedad de las amenazas ambientales que enfrenta actualmente la nación. Considera que el término «cambio climático» ya no es relevante en relación con las condiciones cada vez más extremas sobre el terreno.

Lea también: Muzani insta a acelerar la distribución de ayuda para inundaciones, evitando así que los residentes saqueen



«Ya no quiero utilizar el término cambio climático. Hoy estamos en la fase de crisis climática, un nivel por encima del cambio climático y un nivel por debajo del desastre climático», afirmó Eddy en su presentación.

A continuación, Eddy destacó la abundancia de recursos energéticos que tiene Indonesia, tanto de energía fósil como de energía renovable.

Lea también: Muzani sobre las inundaciones en Aceh-Sumatra: Hay impactos políticos perjudiciales para el medio ambiente



Sin embargo, por otro lado, Indonesia sigue siendo muy dependiente de las importaciones de energía para satisfacer necesidades como el combustible y el GLP.

«Esta es una paradoja energética a la que debemos poner fin de inmediato. Una respuesta es transición energética«, dijo.

Eddy también destacó los fenómenos meteorológicos extremos que han afectado recientemente a varias regiones de Indonesia como prueba clara de la crisis climática. Mencionó la alta intensidad de las lluvias que provocaron desastres en Sumatra, Java Central y Bali como una fuerte alarma para el gobierno y la sociedad.

Como solución a largo plazo, Eddy alentó al gobierno a implementar consistentemente el Plan General de Suministro Eléctrico (RUPTL) del PLN hasta 2034.

En esta hoja de ruta, Indonesia tiene como objetivo la construcción de nuevas centrales eléctricas de 73 gigavatios, de los cuales la mayor parte de los 52 gigavatios procederán de Nuevas Energías Renovables (EBT).

Aunque requiere una inversión fantástica, que alcanza los 190 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 3.400 billones en la próxima década: Eddy se muestra optimista y cree que este paso traerá enormes beneficios al país.

«Sin embargo, el impacto es muy real. El potencial de creación de empleos verdes alcanza los 1,7 millones de puestos de trabajo, una contribución significativa al PIB y un estímulo para el nacimiento de una economía del carbono que ahora tiene un paraguas legal», concluyó.