Acelerar la implementación de la energía verde, Pertamina Patra Niaga se centra en este sector

Yakarta, Viva – PT Pertamina Patra Niaga afirmó que transición energética En Indonesia no es nuevo. Este se ha convertido en uno de los enfoques comerciales de la compañía.

Reveló el director de planificación y desarrollo empresarial de Pertamina, Patra Niaga Harsono Budi Santoso, actualmente su partido está acelerando la implementación de la transición de energía verde Al intensificar el uso de biocombustibles, combustible de aviación sostenible (Safón), así como otras energía renovable.

«Desde 2008, hemos ejecutado el programa de biodiesel, desde el 2.5 por ciento ahora ha alcanzado B40 o 40 por ciento. Esta es una prueba real de que Indonesia ha estado en el camino correcto para reducir la dependencia de la energía fósil», dijo Harsono, durante el evento Green Energy Summit 2025 en Yakarta, citado, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Harsono afirmó que el sector de la aviación es ahora el enfoque principal en el desarrollo de un combustible ecológico. Pertamina ha realizado una serie de pruebas para usar SAF con resultados que se declaran seguros de usar para vuelos comerciales.

«No hay aviones eléctricos, por lo que la clave está en combustible. SAF se puede utilizar directamente sin la necesidad de modificación del aeropuerto o infraestructura del aeropuerto. Exclusivamente, SAF basado en Aceite de cocina usado (UCO) es capaz de convertir el desperdicio en energía de valor económico y al mismo tiempo suprimir las trazas de carbono «, explicó Harsono.

El Gobierno se ha dirigido a la implementación de la utilización de SAF del uno por ciento para 2027. Mientras tanto, Pertamina también ha logrado realizar ensayos de SAF con certificación en la refinería Cilacap, Java central y tres aeropuertos principales en Indonesia.

KPI Levantando/enviando los productos Saf SAF de First Pertamina

Además de SAF, Pertamina Patra Niaga también desarrolló aceite vegetal hidrotratado (HVO) o Dielace renovable Pertamina y ha ampliado la distribución de combustible mixto de etanol con RON 95, a saber, Pertamax Green 95 a 150 estaciones de gas.

«Los esfuerzos de penetración de biocombustibles serán más agresivos en el futuro. Por supuesto, esto necesita una fuerte alineación, no solo en términos de técnicos y operativos, sino también con las partes interesadas, incluidas las industrias automotrices y de clientes», agregó Harsono.

Green Energy Summit 2025.

No solo se centra en combustibles ecológicos para la comunidad, Pertamina Patra Niaga también aplica energía verde en su operación interna.

Varias terminales de BBM y estaciones de gas de la estación de energía verde han utilizado plantas de energía solar (PLT) para reducir el consumo de energía fósil.

«La transición energética es un largo viaje. El desafío todavía existe, creemos en la colaboración de todas las partes, la energía verde puede ser la columna vertebral de la seguridad energética nacional», dijo Harsono Budi.