Acelerar la gestión de desastres en Sumatra, esto es lo que está haciendo el gobierno central

Jacarta – El gobierno central celebrará una reunión interministerial limitada para acelerar la gestión de los desastres hidrometeorológicos de emergencia que afectaron a varias regiones de Sumatra, especialmente Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. Esta reunión estuvo presidida directamente por el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (Menko PMK), Pratikno.

El adjunto de Operaciones y Preparación de Basarnas, Edy Prakoso, confirmó el orden del día de la reunión. «Así es, tendremos una reunión a nivel ministerial para discutir los desastres en varias regiones, especialmente Sumatra, con varios gobernadores y regentes afectados», dijo Edy Prakoso a ANTARA, en Yakarta, el jueves (27/11/2025).

Las inundaciones afectaron a varias zonas de South Tapanuli Regency, en el norte de Sumatra.

La reunión está programada para las 13.00 WIB en la sala Graha BNPB Pusdalops, en el este de Yakarta. Al foro asistirán los ministerios técnicos, Basarnas, BNPB, BMKG, TNI/Polri, así como gobernadores, regentes y alcaldes de las zonas afectadas. El gobierno se centra en la evaluación de medidas de emergencia, la aceleración del apoyo logístico, la evacuación y la recuperación temprana en las zonas afectadas por lluvias extremas durante la semana pasada.

Según el informe de Basarnas, el peor impacto se produjo en el norte de Sumatra, especialmente en Central Tapanuli Regency. Inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra afectaron a varios subdistritos, incluidos Badiri, Pinangsori, Lumut, Sarudik, Tukka, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli y Kolang.

Los datos temporales hasta la noche del miércoles (26/11/2025) registraron que más de 1.902 familias se vieron afectadas, y el mayor número en el distrito de Kolang llegó a 1.261 familias. Según los informes, una familia de cuatro miembros de la zona murió al quedar sepultada por un deslizamiento de tierra.

En el distrito de Tapanuli del Sur, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra afectaron las áreas de Aek Ngadol, Hutagodang, Garoga, Batuhoring y Hapesong Baru en el distrito de Batang Toru. Basarnas informó que seis residentes murieron debido a inundaciones repentinas y siete residentes resultaron afectados por deslizamientos de tierra en Parsariran, Hapesong Baru.

La ciudad de Sibolga también sufrió un impacto significativo, especialmente en el distrito de Sibolga Sur. Ocho residentes fueron declarados muertos, mientras que 21 personas seguían desaparecidas según los informes del SAR hasta el miércoles por la noche.

Para atender a los refugiados, la oficina de la RAE de Nias dijo que se habían preparado al menos tres ubicaciones: Pandan GOR en el centro de Tapanuli, el edificio de la escuela secundaria Parombunan 5 en la ciudad de Sibolga, así como el hospital Bhayangkara Batang Toru y los puntos de evacuación de la aldea en el sur de Tapanuli.