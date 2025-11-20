Acelerando la transformación verde de la industria del aceite de palma, BNI lanza el primer manual de asesoría ESG en Indonesia

Jacarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk o BNI refuerza su posición como pionero de las finanzas sostenibles en Indonesia. Esto se hace lanzando ASG Guía de asesoramiento específicamente para el sector de las plantaciones de coco palmera.

La subdirectora principal de BNI, Alexandra Askandar, destacó que este manual es una herramienta de asistencia estratégica para los perpetradores. industria aceite de palma para fortalecer sus prácticas de sustentabilidad en medio de la dinámica de las regulaciones globales.

«Manual de estrategias de asesoramiento «Esta es una guía para que los actores empresariales inicien y mejoren los esfuerzos de transición de acuerdo con la estrategia y las capacidades de la empresa, de modo que el proceso de transición pueda llevarse a cabo de manera más sistemática y específica», dijo Alexandra citada en su declaración, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Dijo que esta iniciativa convierte a BNI en el primer banco de Indonesia en brindar orientación integral para acompañar a los deudores en la realización de una transición verde de manera específica, mensurable y de acuerdo con los estándares globales.

Este paso estratégico responde a las crecientes demandas internacionales de prácticas sostenibles en la industria del aceite de palma, incluidas las regulaciones del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) que tienen un impacto directo en la cadena de suministro de productos básicos del aceite de palma de Indonesia.

Guía de asesoramiento ESG BNI.

El lanzamiento del manual se llevó a cabo como parte del evento BNI ESG & Sustainability Transition (BEST) 2025 con el tema «Impulsando la sostenibilidad en el sector del aceite de palma con BNI» en la Torre BNI de Yakarta, ayer.

Alexandra añadió, lanzamiento. libro de jugadas Esto continúa el éxito del evento BEST 2024, que anteriormente se centró en la implementación de la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Indonesia (TKBI) para los deudores del sector energético. Este año, BNI amplió el alcance de la asistencia al sector del aceite de palma como un sector estratégico con una gran contribución a la economía nacional.

«Como primer banco en Indonesia en tener manual de estrategias de asesoramiento«Esto confirma el compromiso de BNI de seguir siendo un socio deudor y apoyar el proceso de transición de Indonesia hacia el objetivo NDC de 2060 o más rápido», explicó.

La preparación del manual se llevó a cabo a través de una discusión de grupo focal (FGD) el 30 de octubre de 2025 en la que participaron varias partes, incluida la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Ministerio de Agricultura, GAPKI y PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV). Los aportes de las partes interesadas son una base importante para que el manual sea aplicable, relevante y capaz de responder a los desafíos reales de la industria del aceite de palma en el campo.