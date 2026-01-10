Acelerando la recuperación de las víctimas del desastre en Aceh Tamiang, Srikandi BTN distribuye ayuda a madres y niños

AcehVIVA – Madres y trabajadoras del PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk que son miembros de Heroína BTN baja y distribuye ayuda a la víctima desastre inundaciones en Aceh Tamiang y zonas circundantes. Esta asistencia está enfocada a madres, niños y familias para apoyarlos durante este período de recuperación.

Lea también: Astra envía ayuda tras el desastre a Sumatra, Djony Tjondro espera ayudar en el período de recuperación temprana



En colaboración con el Fondo de Pensiones de BTN, la Fundación de Bienestar de los Empleados de BTN y el Sindicato de Trabajadores de BTN, Srikandi BTN proporcionó cientos de paquetes de artículos de primera necesidad, equipo religioso, alimentos adicionales para niños pequeños, juguetes para niños, así como la entrega de camiones cisterna de agua y apoyo de agua potable a largo plazo mediante la provisión de pozos perforados.

La presidenta de Srikandi BTN, Rahmayati, expresó su preocupación y preocupación por el desastre que sufrió la gente de Aceh Tamiang y otras zonas afectadas. Espera que la presencia de las trabajadoras del BTN pueda proporcionar apoyo moral y material a las familias que luchan por recuperar sus vidas.

Lea también: Restableciendo el acceso al agua potable en Aceh Tamiang, Pertamina-Elnusa entrega equipos de perforación de pozos de agua



«Durante este período de recuperación, las madres son una de las primeras líneas para mantener fuerte a la familia. Se espera que nuestra presencia como madres compañeras pueda alentar a las madres y a los niños para que no se sientan solos al enfrentar esta situación», dijo Rahmayati al margen de la distribución de ayuda por desastre en Aceh Tamiang, citado en su declaración, el sábado 10 de enero de 2026.

Srikandi BTN también se tomó el tiempo para compartir historias, brindar apoyo emocional y entretener a los niños en los campos de refugiados para que se mantuvieran alegres en medio de situaciones difíciles. La distribución de la ayuda se lleva a cabo de manera coordinada con funcionarios regionales, voluntarios y puestos de desastre locales para garantizar que la ayuda llegue al objetivo y la reciban las familias que más la necesitan.

Lea también: Hong Kong acelera la recuperación de la infraestructura posterior al desastre en cinco regiones de Sumatra Occidental



Anteriormente, BTN también había distribuido un total de 13.170 millones de IDR en ayuda a las víctimas de desastres en Sumatra y Aceh, incluida la construcción de una cocina pública en Aceh Tamiang. BTN también apoya el Programa Danantara Indonesia mediante la construcción de casas residenciales Danantara como parte de los esfuerzos de recuperación a largo plazo en Aceh Tamiang.