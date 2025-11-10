Acelerando el Programa MBG, PGN suministra gas a SPPG en áreas operativas

Jacarta – Empresa PT Gas Negara Tbk (PGN) como Subholding de Pertamina Gas que colabora con la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) en la implementación del Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG). PGN desempeña un papel activo en el suministro de energía limpia en forma de gas natural en varias áreas.

Lea también: El SPPG que alguna vez causó envenenamiento en las islas Riau ahora puede volver a operar



A través de la red de gasoductos y la tecnología de Gas Natural Comprimido (GNC), respaldada por una infraestructura completa en varias de las áreas operativas de la compañía, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) desempeña un papel activo para garantizar la implementación exitosa del Programa MBG en el campo. Un ejemplo es el SPPG Gagaksipat, Boyolali Regency, provincia de Java Central.

«PGN se compromete a seguir fortaleciendo su papel en el apoyo a programas nacionales que brindan beneficios directos a la sociedad. Uno de ellos es a través de la colaboración con la Agencia Nacional de Nutrición en el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas. Estamos dispuestos a contribuir proporcionando energía de gas natural confiable, eficiente y respetuosa con el medio ambiente», dijo el secretario corporativo de PGN, Fajriyah Usman, citado el lunes 10 de noviembre de 2025.

Lea también: Con un presupuesto de 20 billones de IDR, el Ministro de Agricultura Amran construirá una granja de pollos integrada para apoyar a MBG



A través del apoyo de PGN Gagas, se distribuyen suministros de gas natural periódicamente para satisfacer las necesidades de energía para cocinar en la cocina del SPPG. Cada día, SPPG Gagaksipat prepara alrededor de 6 mil porciones de MBG para 34 escuelas de los alrededores.

Lea también: PGN muestra el ecosistema y la innovación de Karangrejo Independent Energy Village en el mercado europeo



Para garantizar un funcionamiento fluido, PGN Gagas distribuye entre 2.000 y 3.000 m³ de gas natural al mes utilizando un mecanismo de gasoducto basado en GNC. Esta innovación permite suministrar energía limpia de manera eficiente, aunque la ubicación del SPPG está alejada de la red principal de gasoductos.

Por su contribución y coherencia en el apoyo a este programa nacional, PGN logró ganar el Premio Nacional de Apoyo Prioritario de Human Initiative en el Future Initiative Forum 2025. El premio fue entregado directamente por el Viceministro de Asuntos Sociales de la República de Indonesia, Agus Jabo Priyono, junto con el Presidente de Human Initiative, Tomy Hendrajati, en el evento cumbre celebrado en Yakarta.

Además de este premio, PGN también fue nominada para el Premio Campeón de la Transición Verde, en reconocimiento al compromiso de la empresa de acelerar la transición a la energía limpia y reducir las emisiones de carbono en Indonesia.

Hasta la fecha, la red de distribución de gas natural de PGN ha llegado a 17 provincias y 73 distritos/ciudades en toda Indonesia. No solo en áreas conectadas a gasoductos, PGN también ofrece soluciones más allá de los gasoductos, como GNC, que permite servicios de energía limpia para las Unidades de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en áreas que aún no son alcanzadas por la red principal.