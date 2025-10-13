Acelerando el desarrollo de Papúa, Ministro del Interior enfatiza la importancia de sincronizar los programas centrales y regionales

Jacarta – El gobierno central sigue comprometido a acelerar el desarrollo en la región de Papúa. Este paso es parte de los esfuerzos para superar la brecha de desarrollo entre Papúa y otras regiones de Indonesia. Sincronizar los programas del gobierno central y regional es una clave importante para lograr esta aceleración.

Así lo transmitió el Ministro del Interior (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, al recibir una audiencia del Comité Ejecutivo para la Aceleración del Desarrollo. Autonomía especial de Papúa. La reunión tuvo lugar en la sala del tribunal principal de la oficina central del Ministerio del Interior (Kemendagri), Yakarta, el lunes (13/10/2025).

El Ministro del Interior explicó que el gobierno había implementado varias políticas para acelerar el progreso en la región de Papúa. Esto incluye la implementación de la Autonomía Especial (Otsus), que proporciona la asignación de fondos de Autonomía Especial para el desarrollo de Papúa.

Aparte de eso, el gobierno también ha ampliado la región de Papúa de sólo dos provincias a seis provincias. Una de las razones de esta expansión es acortar el período de control gubernamental y mejorar los servicios públicos, considerando el vasto territorio de Papúa.

«El objetivo es acelerar el desarrollo. Y en ese momento nuestra reunión en la RPD y el gobierno, la RPD también estuvo representada por representantes de Papúa, el DPD y Papúa también expresaron su acuerdo», explicó el Ministro del Interior.

Reveló que el nacimiento de seis provincias en Papúa fue el resultado de las aspiraciones del pueblo transmitidas directamente al Presidente durante las visitas a varias regiones de Papúa. Luego, el gobierno y la RPD aprobaron la expansión considerando la gran área geográfica, así como el bajo índice de desarrollo humano (IDH) en Papúa en comparación con otras regiones.

«Esperamos que con esta expansión se acelere el desarrollo de Papúa. Sucedió [alur] burocracia corta [sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses]», dijo.

El Ministro del Interior dio ejemplos de varias regiones de Indonesia que se desarrollaron rápidamente después de la expansión. Dijo que los modelos de expansión como los del sur de Sumatra han demostrado ser eficaces para mejorar los servicios y el crecimiento regional. Se espera que este progreso también se produzca en la región de Papúa.

«Sabemos que en Papúa Occidental, por ejemplo, con la expansión de Papúa Occidental, las áreas de Papúa Occidental se centrarán más en el desarrollo y los caminos burocráticos serán más fáciles y sencillos», dijo.

Además, el Ministro del Interior destacó la aún débil coordinación entre agencias en la implementación de programas de desarrollo en Papúa. Hasta ahora, muchos programas ministeriales/institucionales se ejecutan solos sin sinergia con los gobiernos regionales (Pemda), por lo que los resultados no son óptimos. «Pero el problema es ¿quién sincroniza estos programas? Porque estos programas a nivel central se mueven individualmente», afirmó.