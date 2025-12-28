Acelerando el desarrollo de Kopdes rojo y blanco, SIG colabora con Agrinas

Jacarta – PT Semen Indonesia Tbk (DECIR) destacó su compromiso de apoyar la aceleración desarrollo Cooperativas de aldea/subdistrito (cabezas/kel) Rojo y Blanco. Esto se logra mediante la cooperación con PT para proporcionar y utilizar soluciones de materiales de construcción. Agriñas Pangan Nusantara (Persero).

El director presidente de SIG, Indrieffouny Indra, dijo que esta colaboración era una forma de sinergia de las empresas estatales para apoyar la agenda de desarrollo nacional. En particular, fortalecer las cooperativas como pilares de la economía popular.

«A través de esta colaboración, SIG se compromete a apoyar el programa del Gobierno proporcionando soluciones de materiales de construcción fiables y de calidad, para que la construcción de las instalaciones de Kopdes/kel Rojo y Blanco pueda funcionar de forma eficaz, sostenible y proporcionar beneficios a largo plazo», dijo Indrieffouny, citado en su declaración, el domingo 28 de diciembre de 2025.

Añadió que este apoyo fue respaldado por la red de instalaciones de producción y distribución de SIG repartidas en varias regiones, de modo que pudo garantizar la disponibilidad de suministro y la calidad del producto para el desarrollo cooperativo.

A través de esta colaboración, SIG proporcionará productos y soluciones de construcción para apoyar la construcción de instalaciones de Kopdes/kel Rojo y Blanco en varias regiones, en línea con los esfuerzos para fortalecer la economía comunitaria.

«Esto generará sinergia entre SIG y Agrinas, especialmente para acelerar y agilizar el desarrollo físico de los puntos de venta, el almacenamiento y el equipo para la Cooperativa del Subdistrito/Aldea Roja y Blanca», dijo el Ministro de Cooperativas, Ferry Juliantono.

Mientras tanto, el director principal de Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, enfatizó la importancia de utilizar recursos nacionales y locales en el desarrollo de Kopdes/Kel Merah Putih. Espera que el uso de productos nacionales, incluido el cemento producido por SIG, se convierta en un referente en la implementación de proyectos de desarrollo nacional que favorezcan a la industria nacional.

«El proceso de construcción de Kopdes/Aldea Roja y Blanca maximizará el potencial de los recursos de las comunidades locales o de los artesanos locales para apoyar el desarrollo. También enfatizamos el uso de los recursos naturales locales», dijo Joao.

La firma del memorando de entendimiento sobre cooperación estuvo a cargo del Director Principal de SIG Indrieffouny Indra y el Director Principal de Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, y fue presenciada por el Ministro de Cooperativas Ferry Juliantono en la Oficina del Ministerio de Cooperativas. (Hormiga)