Acelerado, Mardiono fue elegido aclamación del Presidente de PPP 2025-2030

Yakarta, Viva – El presidente interino (en funciones) del United Development Party (PPP), Muhammad Mardiono, se determinó oficialmente como presidente de PPP para el período 2025-2030 a través de un mecanismo aclamación El primer día del Congreso X. La decisión fue aprovechada directamente por el Presidente del Comité Directivo (SC), así como por el líder de la sesión, Amir Usmara.

«Quiero felicitar a Pak Mardiono por su aclamación en el Congreso X que acabamos de llamar», dijo Amir a periodistas en Yakarta, el sábado (27/09/2025).

PPP PPP Congreso Participantes en Ancol, Yakarta

Amir explicó que la decisión de aclamación se tomó en base a las disposiciones de los artículos de asociación y estatutos del PPP (AD/ART), específicamente el Artículo 11 que requería la presencia física de los participantes del Congreso en las elecciones del Presidente General. Después de leer las reglas, solicitó la aprobación de los participantes de la sesión.

«Después de eso leí, inmediatamente solicité un acuerdo de todos los participantes del Congreso, ya sea acordado porque estaba presente, ya sea que acordamos la aclamación con el Sr. Mardiono, resulta que están de acuerdo y yo golpeé a Palu», dijo.

Esta decisión de aceleración se tomó después de que el foro fue coloreado por el caos debido a las diferencias de apoyo entre los cuadros de cada candidato. Mardiono evalúa que hay ciertas partes que desencadenan el ruido ilegal, de modo que el paso de aclamación se considera una solución rápida para reducir el conflicto.

«Fue decidido por aclamación. Detrás de mí había presidentes de DPW, teníamos 28 DPW, junto con los líderes de la sucursal y los secretarios de sucursales, e incluidos los titulares de los derechos de soberanía, a saber, Muktamirin», dijo Mardiono.

«Eso es casi el 80 por ciento, todos acordaron tomar medidas rápidas para que no hubiera una conmoción prolongada», agregó.

Anteriormente, había tres nombres que se habían predicho que avanzarían como candidatos para el Presidente General de PPP, a saber, Muhammad Mardiono, Agus Suparmanto y Husnan Bey Fananie. Sin embargo, con la decisión de aceleración a través de la aclamación, Mardiono lideró oficialmente a PPP para el período 2025-2030.