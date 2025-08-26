Aceleración del proyecto de terraplén gigantes de Yakarta, Brantas abipraya utilizando esta tecnología

Yakarta, Viva – PT Brantas abipraya (Persero) acelera el desarrollo de la infraestructura estratégica del proyecto Desarrollo costero integrado de la capital nacional (NCICD). Uno de ellos es utilizando una herramienta de diseño. aburrido interno que tiene ventajas tanto en términos de cantidad y calidad.

Dian Sovana, Secretario Corporativo, Brantas Abipraya, dijo a través del desarrollo terraplén a lo largo de 1,2 kilómetros en Ancol y 1.4 kilómetros en Muara Angke, North Yakarta, Proyecto Estratégico Nacional (PSN) Este es un esfuerzo real para proteger la capital de la amenaza de las inundaciones de marea.

«Construcción de desarrollo NCICD No solo funciona como un protector de playa, sino también como una forma de preparación de Yakarta para enfrentar desafíos climáticos en el futuro. Brantas Abipraya aseguró que el proceso estaba de acuerdo con los estándares de mayor calidad y seguridad «, fue citado a Dian de su declaración, martes 26 de agosto de 2025.

Dian agregado, la aceleración de desarrollo se llevó a cabo utilizando tecnología aburrido interno Que hace La calidad de la base es mejor. Entonces y puede garantizar la estabilidad de las fundaciones a largo plazo, especialmente en áreas costeras vulnerables asentamientoreduciendo así el riesgo de disminución de la tierra.

Las ventajas de usar la herramienta de diseño aburrido interno Entre ellos, también reducen el riesgo de daños a los edificios y servicios públicos alrededor del área del proyecto, capaces de penetrar en capas suaves y duras de tierra sin dañar el poste, así como amigable con el medio ambiente y social. Esto se debe a que se puede minimizar el impacto del ruido y la perturbación para la comunidad y los ecosistemas costeros.

Proyecto de terraplén de mar. Foto : Documentación de Brantas Abipraya.

«Esta tecnología adopta el sistema Nakabori de Japón, permitiendo la perforación en la pila, reduciendo así las vibraciones, el ruido y la contaminación en comparación con los métodos convencionales», explicó Dian.

Además, dijo que Brantas Abipraya se comprometió con la construcción de este terraplén podría completarse a tiempo para que la comunidad pueda sentir de inmediato los beneficios directamente. Terraplén NCICD Presente para proteger la zona costera de Rob mientras abre oportunidades para el desarrollo regional. De esa manera, la comunidad puede sentir la protección y las nuevas oportunidades económicas en la región.

Se espera que este terraplén sea una solución para la reducción de la tierra y el aumento del nivel del mar. Este desarrollo también está en línea con ASTA CITA, que enfatiza el desarrollo sostenible, la resiliencia ambiental y la mejora de la calidad de vida de la comunidad.

«Con la participación en el proyecto NCICDBrantas Abipraya siempre fortalecerá nuestro papel como Soes de construcción adaptables e innovadoras que contribuyen a presentar una infraestructura dura para el futuro de la nación «, concluyó Dian.