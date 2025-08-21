Aceleración del desarrollo de la transmisión eléctrica, Kadin propuso PLN Publish Green Bond

Yakarta, Viva – La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (Kadin) evalúa la emisión de bonos específicamente destinados a financiar proyectos de bonos ecológicos o verdes puede acelerar la construcción de transmisiones de electricidad limpia que se originan energía Nuevo renovable (EBT). El instrumento financiero también se puede emitir por PLN.

El vicepresidente de la División de Recursos Energéticos y Minerales de Kadin (ESDM), Aryo Djojohadikusumo, dijo que este fue un esfuerzo para presentar instrumentos financieros innovadores para acelerar la transición a la electricidad limpia. Porque el mayor desafío en el desarrollo de EBT actualmente radica en la inversión de redes de transmisión que conectan el generador con el centro de carga.

«La tasa de rendimiento interna (TIR) ​​para el desarrollo actual de la transmisión es solo alrededor del 6 por ciento. En el mundo de los negocios, la cifra es demasiado baja para que los inversores privados sean reacios a ingresar. Por lo tanto, la construcción de la transmisión es inevitablemente PLN debe manejarse», dijo Aryo en Jakarta, citada el jueves 21 de agosto, 2025.

Dijo que el papel de la emisión de bonos verdes se volvió importante, porque hizo que PLN tenía fondos suficientes para construir una red de transmisión de electricidad EBT y al mismo tiempo expandir la combinación nacional de energía verde.

Según él, Indonesia no carece de recursos de energía limpia, pero requiere un esquema financiero que pueda cerrar la brecha entre la demanda potencial y de electricidad que continúa aumentando. «Con los enlaces verdes, PLN puede financiar la construcción de la red de transmisión de electricidad EBT», dijo.

También explicó que la ventaja de los bonos verdes, a saber, los fondos recaudados solo se usaban para proyectos verdes. Por lo tanto, dan más confianza a los inversores globales que ahora son cada vez más selectivos para canalizar la financiación.

Para Indonesia, los enlaces verdes pueden ser un instrumento clave para las necesidades de la central eléctrica a la red de transmisión, que es casi RP. 3.000 billones, al tiempo que aumenta la credibilidad de las transiciones energéticas a los ojos de International.

La opinión de Aryo fue acordada por el Vicepresidente Ejecutivo Senior (SEVP) de la ley, la regulación y el cumplimiento de PLN, Nurlely Aman, quien dijo que la construcción de la planta a la red de transmisión no podía ser realizada solo por el PLN.

«Ruptl 2025-2034 que emitimos objetivos del 76 por ciento de la capacidad adicional que se origina en el EBT, incluido el almacenamiento de energía. Sin embargo, la pregunta ya no es qué hacer, sino cómo ejecutarlo.

El último plan de negocios de suministro de electricidad (RUPPL) coloca al productor de energía independiente (IPP) como contribuyente a más del 70 por ciento de los fondos. Para darse cuenta de esto, PLN se basa en los esquemas de colaboración internacional y financiamiento verde, incluido el financiamiento de transición que se está redactando.

Mientras tanto, el CEO de Bosowa Corporindo, Subhan Aksa, destacó las bajas necesidades de energía de las emisiones en el este de Indonesia. Según él, el crecimiento del consumo de energía en el sur de Sulawesi alcanzó el 9 por ciento por año. Pero el cambio climático plantea grandes desafíos.

«En 2023, la sequía extrema causó una gran escasez en la planta de energía hidroeléctrica (energía hidroeléctrica), de modo que algunas industrias deben ser sacrificadas. Renovable No es una carga, sino una oportunidad. Pero sin el apoyo de las regulaciones y el gobierno, el sector privado no tendrá éxito. Queremos convertirnos en un socio gubernamental para la igualdad energética en el este de Indonesia «, dijo Subhan.

Agregó que el papel del sector privado no solo es importante para proporcionar tecnología e inversión, sino también para acelerar la adopción de energía neta en el sector industrial. (Hormiga)