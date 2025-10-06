Aceleración de transición de energía, PLN IP comienza a funcionar en proyectos PLTS en el embalse de Saguling

Yakarta, Viva – PODER PLN INDONESIA (PLN IP) Junto con los trabajadores de Saguling Indo ACWA, comenzó oficialmente la construcción del Proyecto de Planta de Energía Solar (PLTS) Saguling flotante. El generador con una capacidad de 60 MWAC está en el embalse de Saguling, West Bandung Regency, West Java.

Director de PLN IP Bernadus Sudarmanta reveló, el proyecto energía Se proyecta que esta limpieza pueda producir más de 130 gwh electricidad por año. Esa capacidad es suficiente para satisfacer las necesidades de alrededor de 50,000 hogares al tiempo que reduce las emisiones de carbono a 104,000 toneladas de Co₂ por año.

«Este proyecto no es solo un símbolo de nuestro compromiso con la transición de la energía limpia, sino también una forma tangible de la contribución de PLN Indonesia Power para fortalecer la seguridad energética regional y proporcionar beneficios directos a la comunidad circundante», dijo Bernadus por su declaración, lunes 6 de octubre de 2025.

Este proyecto es parte del Proyecto Nacional Estratégico (PSN) De acuerdo con el Reglamento Presidencial No.109 de 2020, y se convirtió en un hito importante en los esfuerzos de Indonesia para lograr el objetivo de emisión neta de cero en 2060.

«Nos aseguramos de que la implementación de este proyecto priorice la sostenibilidad, la eficiencia y la participación activa de las comunidades locales». Añadió.

El depósito de sagulación en Java Occidental que será utilizado por la superficie para sagular PLT flotantes con una capacidad de 60 megavatios (MW) y el área estimada de PLT de 95 hectáreas.

El depósito de sagulación fue elegido como un lugar porque tiene aguas estables y una superficie adecuada. Este proyecto solo utilizará menos del 5 por ciento del área total del depósito, de modo que no interfiere con la función principal del depósito como fuente de plantas de energía hidroeléctrica (PLTA) y riego.

En su implementación, este proyecto seguirá el principio del Sistema de Gestión Ambiental y Social (ESMS) de acuerdo con los estándares internacionales. La tecnología PV flotante también proporciona beneficios adicionales, como reducir la evaporación del agua y una mayor eficiencia del panel solar debido a las bajas temperaturas de la superficie.

Además de los aspectos técnicos y ambientales, este proyecto tiene un valor estratégico en el contexto de la seguridad energética local. En condiciones de emergencia como los cortes de energía, este PLTS puede funcionar como un recurso de electricidad de reserva, fortaleciendo la confiabilidad del sistema de electricidad en West Bandung y sus alrededores.

«Damos la bienvenida a la presencia de los PLT flotantes sagulantes como una solución real a las necesidades de la energía limpia y sostenible en nuestra región. Este proyecto no solo respalda los objetivos nacionales, sino que también tiene un impacto directo para la comunidad, desde suministro de electricidad más confiable, oportunidades laborales locales, hasta mejorar la calidad ambiental», dijo ASEP Ismail, subtiguo regente de West Bandung.