Aceleración de objetivos de autosuficiencia alimentaria, Ministerio de Agricultura y DPD plantando maíz simultáneamente en 4 provincias

Yakarta, Viva – El Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura) y el Consejo Representativo Regional de Indonesia (DPD) colaboraron para apoyar la resiliencia alimento y date cuenta del programa estratégico del presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto, a saber, Selfigencia de alimentos Nacional.

Esto se hizo plantando maíz Simultáneamente en 4 provincias, a saber, el este de la provincia de Nusa Tenggara, la provincia de Bengkulu, la provincia del sur de Sulawesi y la provincia central de Papúa.

El Director General de la Tierra y el Riego de la Agricultura, el Ministerio de Agricultura, Hermanto, enfatizó que la autosuficiencia alimentaria en Indonesia debe realizarse de inmediato en el menor tiempo posible, según la dirección de Prabowo.

«No debemos depender de los recursos alimentarios desde el exterior. Por esta razón, Indonesia debe ser capaz de producir y satisfacer las necesidades de los alimentos nacionales de forma independiente», dijo durante el lanzamiento del senador que atiende la seguridad alimentaria en forma de plantación de semillas de maíz para apoyar la seguridad alimentaria «, en Kupang, NTT, citada por su declaración, sábado 27 de septiembre de 2025.

Explicó que 2025 fue un año estratégico en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de Medio Plazo (RPJM) 2025-2029. Una de las claves para el éxito del desarrollo nacional es los alimentos adecuados, asequibles y sostenibles.

Ilustración de la producción de maíz del Ministerio de Agricultura Foto : Entre fotos/Aloysius Jarot Nugroho

Por lo tanto, esta actividad de plantación de maíz no solo se limita a las ceremonias, sino que es parte del movimiento nacional para construir la soberanía del maíz, como una de las principales mercancías de las materias primas alimentarias y de alimentación doméstica.

Explicó, basado en los datos de KSA BPS en julio de 2025, que muestra el área nacional de cosecha de maíz durante enero-octubre de 2025 estimado en 2.35 millones de hectáreas, un aumento de 0.10 millones de ha (4.25 por ciento) en comparación con el mismo área de cosecha de maíz en el mismo período en 2024.

En línea con el área de la cosecha, producción Pipa seca de maíz (contenido de agua) 14 por ciento para el período de enero a octubre de 2025 se estima en 13.60 millones de toneladas, y un aumento de 0.52 millones de toneladas (3.98 por ciento) en comparación con la producción de maíz en el mismo período en 2024.

Para la provincia del este de Nusa Tenggara (NTT), el área de cosecha de maíz 2025 se estima en 112,137 hectáreas, con la producción de maíz seco KA 14 por ciento que alcanza 291,886 toneladas.

«Esperamos que a través de las actividades del maíz Corning en 4 (cuatro) provincias indonesias, pueda aumentar aún más la producción nacional de maíz. De modo que los esfuerzos para realizar la auto -asumencia alimentaria están a la vista», dijo.

Según él, a través del apoyo del DPD RI, el Ministerio de Agricultura también está totalmente comprometido a colaborar con el gobierno local. partes interesadas otro. Esto es para realizar la autoestima alimentaria a través de programas estratégicos como la impresión de campo de arroz, la optimización de la tierra, el desarrollo y la rehabilitación de redes de riego, el suministro superior de semillas, el fertilizante subsidiado y la provisión de equipos y máquinas agrícolas (Alsintan).

Mientras tanto, el vicepresidente del DPD RI GKR HEMAS agregó, Indonesia debe ser un jugador importante en la geopolítica global porque tiene tierras fértiles, rico clima tropical, biodiversidad extraordinaria y agricultores fuertes.

Entre los productos estratégicos, el maíz ocupa una posición muy importante como alimento, alimento para animales, así como energía alternativa.

«El presidente Prabowo subanto a través de Asta Cita ha enfatizado que la seguridad alimentaria es una prioridad nacional. Los alimentos sostenibles, equitativos y asequibles deben estar presentes en la mesa de cada familia indonesia», explicó.