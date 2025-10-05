Aceleración de la transición de energía verde, gracias al Grupo de Inversión desde aguas arriba hasta aguas abajo

Yakarta, Viva – El grupo PT Berkat Cawan enfatizó el compromiso de apoyar el programa de transición de energía verde lanzado por el gobierno. Realización de la inversión en el sector energía renovable acelerado.

A través de sus dos subsidiarias, PT Berkat Cawan Energi y PT Berkat Cawan Millennial, la compañía construyó un ecosistema de energía neto integrado.

«Esta iniciativa integral tiene como objetivo fortalecer la seguridad energética nacional de manera sostenible. Por lo tanto, el grupo PT Berkat Cawan se posiciona como un socio estratégico del gobierno para lograr el objetivo de las emisiones limpias de cero», dijo el propietario del grupo PT Berkat Cawan, Albert Junior en Jakarta, citada de su declaración, el domingo 5 de octubre, 2025.

Explicó que en el sector aguas arriba, PT Berkat Cawan Energi había completado una serie de etapas cruciales para la construcción de dos plantas de energía hidroeléctrica de gran capacidad (PLTA). El proyecto es la planta de energía hidroeléctrica de Cibuni con una capacidad de 99 MW en las áreas administrativas de Sukabumi y Cianjur, así como a la energía hidroeléctrica de Cimandiri con una capacidad de 75 MW en Sukabumi, Java Occidental.

Ilustraciones de energía renovables / respetuosas con el medio ambiente.

Albert Junior dijo que su partido había completado una serie de estudios cruciales como estudios de viabilidad / estudio de factibilidadEstudios topográficos, estudios hidrológicos, adquisición de tierras y plan de acción de reasentamiento (LARAP), a estudios de interconexión de red detallados.

Además, las licencias básicas, como la aprobación de la idoneidad de las actividades de utilización espacial (PKKPR), las consideraciones técnicas de la tierra y el apoyo del gobierno regional y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales.

«La finalización de este estudio es un hito importante en el proyecto, que marca un progreso significativo que ahora está entrando en una fase de desarrollo más seria. También hemos cargado todo el desarrollo del proyecto a través del sistema. Envío individual en línea (OSS), el sitio web oficial del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, así como informes en forma de copias impresas al Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Director General de Electricidad del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, y el Director General del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de EBTke «, explicó Alberto.

No solo eso, dijo Albert, las personas también aseguraron la coordinación a nivel regional enviando informes en el formulario copia impresa Al regente de Sukabumi, la oficina de Sukabumi DPMPTSP, el Regente de Cianjur y la oficina de Cianjur DPMPTSP. Este paso proactivo enfatiza la gravedad del grupo PT Berkat Cawan en la ejecución del proyecto de acuerdo con las regulaciones aplicables.

En el sector posterior, PT Berkat Cawan Group a través de PT Berkat Cawan Millennial está totalmente comprometido a apoyar el ecosistema nacional de vehículos eléctricos. Este compromiso se realiza a través de planes de desarrollo infraestructura Estación de llenado de vehículos eléctricos públicos (Chapotear) a 7,000 puntos en toda Indonesia.