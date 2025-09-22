Aceleración de la transformación digital, Pegadaian listo para introducir las aplicaciones de última generación

VIVA – PT Pegadaiano Tome pasos estratégicos en medio de las tendencias de aumento de precios que no es Global significativo. Respondiendo al aumento de interés público en la inversión en oro, el empeño comenzó oficialmente el lanzamiento suave solicitud lo último.

Leer también: Precio de oro de hoy 22 de septiembre de 2025: Registro de impresión Antam Translucente RP 2,123 por gramo, Global Shiny



Es innegable, el fortalecimiento de los precios mundiales del oro ha realizado activos que se llaman ampliamente «refugio seguro» en un instrumento de inversión para la primera elección de los indonesios. Evidentemente, el precio del oro de Antam aumentó de RP1,460,000 por gramo el 20 de septiembre de 2024 a Rp2,122,000 por gramo un año después, donde hubo un aumento de alrededor del 45% de la fecha en el año (YTD), enfatizando la posición del oro como un activo de cobertura que era muy relevante en el medio de la incertidumbre económica.

En línea con este fenómeno, también se produce un aumento en las transacciones en el servicio digital Pegadaian, especialmente en productos basados ​​en oro, como ahorros de oro para entregas de oro. Hasta septiembre de 2025, la aplicación de talleres digitales de empeño y casas de empeño digital Sharia ha registrado más de 20 millones de transacciones con un crecimiento extraordinario, alcanzando el 253.9% YTD.

Leer también: Lanzar Digiab impulsado por Balé, BTN Fortaleciendo la transformación digital de los servicios públicos regionales



El director de TI y PT Digital Pegadaian, Yos Iman Jaya Dappu, reveló cómo la seriedad de Pegadaian en el desarrollo y la garantía de que la aplicación brinde experiencia y servicios óptimos para responder las necesidades de la comunidad.

«Como primer paso, la casa de empeño comienza la etapa de lanzamiento suave con el esquema de lanzamiento parcial a algunos de los clientes digitales seleccionados. Esta etapa limitada tiene como objetivo garantizar la preparación y experiencia óptimas del sistema del usuario antes del lanzamiento completo», dijo Yos.

Leer también: Compacte el precio de Gold Gallery 24, Antam y UBS hoy



Esta aplicación de última generación está diseñada como un ecosistema financiero digital integrado. A través de una plataforma, los clientes accederán más fácilmente a diversos servicios, como ahorros de oro, cuotas de oro, financiamiento, inversión, a otros servicios de estilo de vida.

Con esta innovación, la casa de empeño confirmó su papel como pionero de los ecosistemas financieros basados ​​en oro en Indonesia. Esta última aplicación pronto estará presente para fortalecer la transformación digital de la compañía al tiempo que proporciona una experiencia de transacción más fácil, segura y relevante con las necesidades de la sociedad moderna. El público puede esperar la presencia de esta aplicación como un hito importante para Pegadaian para hacer una contribución real a la educación financiera y la inclusión nacional.