Aceleración de la transformación de prácticas comerciales verdes en Indonesia, Idsurvey hace esto

Yakarta, Viva – Idsurveve confirma su compromiso para alentar la transformación de la práctica negocio Verde a través de la firma de un memorando de comprensión (MOU) con una serie de partes interesadas estratégicas. Esto es para maximizar potencial que es propiedad de Indonesia.

Leer también: Al fomentar el desarrollo sostenible, ASDP enfatiza no solo un operador de cruce



La cooperación se lleva a cabo con la Agencia del Ministerio de Medio Ambiente / Control Ambiental, PT Wasteforchange Alam Indonesia (W4C) y PT Katadata Indonesia. Este paso es una prueba clara del papel de Idurvey en el fortalecimiento de la colaboración cruzada que van desde instituciones gubernamentales, socios comerciales, comunidades académicas para acelerar la aplicación del principio de sostenibilidad en varias líneas industriales.

«Indonesia tiene un potencial de energía renovable equivalente a 3.700 GW con el mayor potencial derivado de la energía solar, hidroeléctrica y geotérmica. Por otro lado, Indonesia tiene el potencial de usar desechos con el sistema desperdicio de energía En el ecosistema forestal, Indonesia figura como el propietario del tercer bosque tropical más grande del mundo, así como un ecosistema de manglar de 3,3 millones de hectáreas que pueden actuar como absorbentes de carbono «, dijo el director de Idsurvey Arisudono Soerono citado de su declaración el lunes 15 de septiembre de 2025.

Leer también: Puede hacer que la gobernanza de la empresa sostenible, la igualdad de género en este sector empresarial, está en el centro de atención



Se enfatizó, hablando relacionado economía cicular, potencial de reciclaje, eficiencia de recursos, también embalaje verde puede ser un enfoque en el mecanismo de gestión de residuos. Todas estas cosas posicionan Indonesia puede hacer de los desafíos una oportunidad en el ámbito de la transformación verde.

«Entendemos que el camino hacia la sostenibilidad y la transición verde no es fácil. La implementación que no está distribuida uniformemente, estándares y transparencia que aún es limitada, y aumentar la confianza de varias partes es otro desafío que crece en línea con la implementación de la sostenibilidad», agregó.

Leer también: Esta compañía brinda servicios para superar la confusión del mundo de los negocios sobre la regalía de la reproducción de la música.





Pertamina desarrolla energía de transición

A través de esta colaboración, IDSurvey con partes interesadas se centrará en tres áreas principales:

1. Prueba, inspección, certificación, consulta, clasificación, legal, verificación, Y Capacitación Para apoyar los planes estratégicos en los campos:

– Recursos ambientales y naturales sostenibles,

– Manejo de residuos, desechos y materiales peligrosos tóxicos,

– Control de la contaminación y daño ambiental,

– Control del cambio climático y la gobernanza del valor económico del carbono, también

– Control de la ley ambiental.

2. Fortalecimiento del ecosistema nacional de gestión de residuos estandarizado y medible.

3. Desarrollo de información digital, investigación basada en datos y marca para apoyar las prácticas comerciales sostenibles.



Director de Idsurvey, Arisudono Soerono

Esta iniciativa está en línea con la dirección de la política gubernamental para fortalecer el ecosistema verde nacional y apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG) y NZE.

«No solo guiamos, sino que verificamos y nos aseguramos de que la transición verde no solo sea posible, sino medible y confiable. Construyamos Indonesia, que no solo es avanzada, sino también sostenible. Idsurvey está listo para colaborar y convertirnos en un socio estratégico en una transición verde», concluyó.