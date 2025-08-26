Aceleración de la eliminación de la tuberculosis, Bobby Nasution firmó un compromiso conjunto con otros siete gobernadores

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Muhammad Bobby Afif Afif se compromete a acelerar la erradicación de la tuberculosis (TBC). Este compromiso se realiza mediante la firma del compromiso de acelerar el logro de la eliminación de tuberculosis en Indonesia.

Título de la foto: Gobernador de Sumatra del Norte (North Sumatra) Nasución de Bobby Asistir y firmar el compromiso de acelerar el logro de la eliminación de la tuberculosis, junto con otros siete gobernadores en el 3er piso Sasana Bhakti Praja Building, el Ministerio de Asuntos Interiantes, Jalan Medan Merdeka Utara, Central Yakarta, martes (8/26/2025).

Hay ocho provincias que firmaron este compromiso conjunto, a saber, North Sumatra, Banten, West Java, DKI Jakarta, Java Central, Java Oriental, East Nusa Tenggara (NTT) y South Sulawesi (Sules). Las ocho provincias tienen la mayor carga para completar la tuberculosis.

«Yo, con otros siete gobernadores, estoy fuertemente comprometido a eliminar la tuberculosis, por supuesto, esto debe ser cooperación con todas las partes, especialmente los regentes/alcaldes para que el asentamiento que hacemos puede ser rápido y masivo», dijo Bobby Nasuity, después de asistir al gobernador de los ocho gobernador de Tuberculosis Medara en Sasana Bhakti praja (SBP) Ministry of Home Affairs, Jalan Medan Medan 7, Jalan Medan 7, Jalan Medan 7, Jalan Medan 7, Jalan Medan 7, Jalan Medan 7. Yakarta, martes (26/8).

Hay ocho compromisos firmados por ocho gobernadores, relacionados con el alivio de la TB, que es uno de los programas prioritarios del Presidente de la República de Indonesia. El primer punto, ingrese los indicadores de TB al RPJMD, luego coordine las actividades de prevención de TB, mejore los estándares de servicio de TB (SPM), encuentre casos, recopilación de datos de casos, tratamiento para la prevención, realice políticas y logren objetivos indicadores.

«A partir de este compromiso, hay objetivos de indicadores que debemos lograr, como encontrar 90%de casos, SPM 100%, casos sensibles a los medicamentos, casos resistentes a los medicamentos, terapia para otros ingresos por fondos, este no es un trabajo fácil, por lo que debemos hacerlo juntos, cuidadoso y rápido», dijo Bobby Nasution.

El ministro del Interior, Tito Karnavian, dijo que su partido continuaría monitoreando el desarrollo del manejo de la TB en Indonesia. Basado en los datos del Informe Global de Tuberculosis 2024, Indonesia ocupa el segundo lugar en casos de TB, que son 1,090,000 casos con una muerte de alrededor de 125,000 personas.

«Si podemos presionarlo en estas ocho provincias, la cifra (el caso de la TB indonesia) se reducirá lejos, por lo que nos prepararemos más tarde, en la próxima reunión», dijo Tito Karnavian.

El Ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, dijo que el caso promedio de muerte de la tuberculosis en Indonesia fue dos personas en cinco minutos. Por lo tanto, la tarea principal para manejar la TB es encontrar personas que estén infectadas lo antes posible.

«Al igual que Covid, encontramos a quién es el enfermo primero, porque es una enfermedad infecciosa, si no la encontramos, será un inqueo para todos, después de eso damos medicamentos durante dos semanas, para que no contribuya primero, luego continúe con el tratamiento de seis meses», dijo Budi Gunadi Sadikin.

Presentes en la reunión estuvieron el Ministro Coordinador de Desarrollo y Cultura Humana Pratikno, Jefe de Estado Mayor del Presidente Am Putranto, así como los ministerios relacionados. También estuvieron presentes los ocho gobernadores que firmaron un compromiso conjunto y una OPD relacionada virtual en toda Indonesia.