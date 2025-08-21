Aceleración de la economía digital de Telkom a través de la tecnología AI

VIVA – Transformación de PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) se convirtió en una empresa Digital Telco marca el importante viaje de la industria de las telecomunicaciones en Indonesia. Telkom ahora presenta productos y servicios digitales para fortalecer los servicios de conectividad de larga duración. Esta transformación no solo responde a las necesidades de los clientes que continúan creciendo, sino que también mantienen un crecimiento empresarial sostenible.

Título de la foto: (de izquierda a derecha) Vicepresidente de comunicación corporativa de Telkom Andri Herawan Sasoko, Telkom Veraman Yosephine Enterprise & Business Service Service, y Director de TI digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi durante una actualización comercial con el equipo de medios en Yakarta, jueves (8/14).

«La transformación de Telkom para convertirse en una empresa digital de Telco es un paso estratégico que se adapta y satisface las necesidades de los clientes que cambian constantemente», dijo el director de TI digital de Telkom, Faizal Rochmad Djoemadi.

En línea con esta transformación, Telkom no solo se enfoca en fortalecer los servicios de infraestructura y conectividad, sino que también abre el camino para el uso de nuevas tecnologías que pueden llevar un gran salto para la industria. Una de las tecnologías clave que se convierte en un catalizador para la transformación digital es la inteligencia artificial (AI).

Basado en la investigación de PwC, se espera que la adopción de IA aumente el PIB global en un 15 por ciento en 2035

Al darse cuenta de este potencial, Telkom ahora presenta una variedad de productos y servicios basados ​​en IA que se pueden utilizar para ayudar a trabajar en varios sectores. Uno de ellos es AI Bigbox, que ha demostrado que ayuda a las instituciones, empresas, a una pequeña empresa media (PYME) para optimizar las operaciones diarias y aumentar la productividad.

AI Bigbox tiene una variedad de capacidades, que van desde análisis, aprendizaje automático, modelos de idiomas grandes (LLM), hasta procesamiento del lenguaje natural (PNL). Esta tecnología no solo se ofrece a clientes externos, sino que también ha sido implementado internamente por Telkom para apoyar la eficiencia operativa. Por ejemplo, el uso de chatbots basados ​​en AI que logran reducir los costos de marketing de servicios al tiempo que aumenta la velocidad del servicio al cliente.

Chatbot de AI BigBox puede procesar más de 300 mil conversaciones por hora de forma rápida y precisa. Esta capacidad ayuda a la empresa a aumentar la efectividad de la comunicación con los clientes, lo que tiene un impacto directo en el aumento de la satisfacción y la disminución del número de quejas.

Además, AI Bigbox también puede apoyar la toma de decisiones estratégicas. Con la capacidad de analizar las conversaciones públicas y el sentimiento en las redes sociales y los medios de comunicación en línea, esta IA puede sintetizar datos en una visión relevante que pueda ser utilizada por instituciones o empresas como una base más apropiada para la toma de decisiones.

El compromiso de Telkom en el campo de la IA también se realiza a través de varias otras iniciativas, como el desarrollo de capacidades de talento digital y el programa del Centro de Excelencia. Este programa tiene como objetivo conectar a los profesionales de la IA con los empresarios, al tiempo que fomenta la innovación y la colaboración en el campo de la inteligencia artificial.

«Estamos seguros de que a través de iniciativas en el campo de la IA, Telkom puede traer soluciones a varios desafíos que enfrentan muchas partes al tiempo que fomentan el crecimiento económico digital sostenible», concluyó Faizal.

En el futuro, Telkom continuará creciendo como una empresa digital de Telco que se compromete a apoyar a Indonesia hacia la soberanía digital, para mejorar la competitividad de la nación y el bienestar de la comunidad. Encuentra una variedad de soluciones digitales de Telkom en https://www.telkom.co.id/.