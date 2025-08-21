Acelera el crecimiento de la inversión en North Sumatra, el gobernador Bobby Nasuity da incentivos a los actores comerciales

VIVA – El gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Muhammad Bobby Afif Afif dio buenas noticias para los actores comerciales, a saber, incentivo en forma de pie impuesto. Esta buena noticia también es un esfuerzo para que el crecimiento de la inversión en North Sumatra continúe aumentando.

Por la presente concluyemos nuestros puntos Nasución de Bobby En la Semana de Innovación de Inversiones de Sumatra North (PIISU) 2025 e Indonesia Hari salvaron que se celebró en la página del Palacio Maimón en Medan, miércoles (20/08/2025).

Observaciones de la foto: Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Muhammad Bobby AfiFi AfiSution acompañado por el Secretario Provincial de Sumatra TaGap Simangunsong, Presidente de DPRD de Sumatra North Sumatra, Erni Ariyanti Sitorus, así como otros elementos Forkopimda, que asisten y abren la Semana de Innovación y Inversión de Inversión de North Sumatra en 2025, Page Page Page, así como el Medano Forkopimda, los municipales de los Medicones de los Madrevoles, la Apertura de la Innovación de North Sumatra y la Semana de Inversión de Inversiones en 2025, así como el Medán de la página de Page Medan. (20/8/2025).

«Esperamos que en las regiones también haga lo mismo al proporcionar incentivos fiscales para empresarios que invierten en Sumatra del Norte», dijo.

Según Bobby, también se espera que lo mismo se realice en las regiones. Regency/City puede proporcionar incentivos a los actores comerciales en forma de descuentos fiscales.

«La cantidad de incentivos dados, lo devolvemos en forma de bienes imponibles o BKP», dijo.

Bobby inventó, en cuanto al regente o al alcalde que dio un descuento de BPHTB, el descuento dado sería reemplazado por el gobierno provincial de Sumatra del Norte, para el próximo año fiscal en forma de BKP.

«Hacemos estas cosas para acelerar la realización de la inversión en Sumatra del Norte. Esta actividad puede fomentar y mantener el crecimiento económico. Esperamos que los incentivos que proporcionamos puedan ser seguidos por todos los jefes regionales en Sumatra del Norte», esperaba.

En esa ocasión, Bobby dijo que el objetivo del crecimiento económico a nivel nacional era del 8%. A partir de este crecimiento, la provincia de Sumatra del Norte como la cuarta provincia más grande de Indonesia se dirige al crecimiento económico de 6.8% a 7.2%.

Para lograr este crecimiento económico, se necesita una realización de inversión de RP53 billones para ingresar a North Sumatra. Se espera que la innovación en incentivos en forma de descuentos fiscales pueda aumentar el valor de inversión de Sumatra del Norte, que también tiene un impacto en el crecimiento económico en Sumatra del Norte.

En ese momento, el gobernador Bobby distribuyó 1,000 libros de ahorro en forma de depósitos de estudiantes a estudiantes de secundaria más contenidos de cuentas por valor de RP. 5,000. Dando este libro de ahorros en conmemoración del día de Indonesia.

«Por favor, colabore con la Oficina de Educación de Sumatra del Norte para que el movimiento de ahorro se haga más innovador. Por ejemplo, ahorrar usando desechos. Más tarde se puede intercambiar con dinero o varias otras actividades. Para que los ahorros se puedan llenar hasta que los estudiantes se gradúen», dijo.

Las actividades de PIISU 2025 también se animaron por la presencia de 82 stans de MIPYME en North Sumatra, el lanzamiento de la aplicación «SI Indah», la apariencia cultural, el porcentaje de productos innovadores y los programas de registro de certificados halal gratuitos, y otros.

Al evento asistieron al Secretario Provincial de Sumatra del Norte Togpap Simangunsong, Sumatra North Sumatra Forkopimda, Friendly State Cónsul General, varios jefes regionales, líderes de Bumn y Bumd, líderes de aparatos regionales en Sumatra del Norte, cientos de estudiantes de secundaria, MSMES y otras invitaciones.