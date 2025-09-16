Aceite frito y harina hacia abajo, pescado inflable

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Alimentos (Bastardo) Registre el precio arroz El nivel premium del consumidor cae a RP15,988 por kilogramo (kg) de RP16,144 por kg, así como arroz medio RP13,709 por kg de RP14,040 por kg.

Leer también: El precio del arroz, las cebollas, el chile y la carne de res caída nuevamente, registre la lista completa



Basado en los datos del Panel de precios de Bapanas en Yakarta, el martes 16 de septiembre de 2025, otros precios de los alimentos a nivel de comerciantes minoristas Estabilidad de estabilidad de arroz nacional Suministro de precios de alimentos (SPHP) de Rp12,443 por kg de Rp12,567 por kg.

Los criadores de productos básicos de maíz de jardín de infantes registraron RP6,590 por kg por Rp6,669 por kg, semillas secas (importadas) a Rp10,370 por kg por Rp10,735 por kg.

Leer también: El precio del arroz, las cebollas, el chile y la carne de res de manera simultánea, consulte la lista completa



Próximo cebolla RP40,959 rojo por kg cayó de RP42,228 por kg, ajo Bonggol a RP36,919 por kg desde el día anterior de RP38,093 por kg.

A continuación, productos básicos chile Red rizado al precio de Rp49,837 por kg por Rp56,010 por kg, luego chile rojo grande a RP39,595 por kg por Rp47,077 por kg, Cayenne Pepper rojo RP45,083 por kg de Rp48,854 por kg.

Leer también: Lista de precios de alimentos hoy



Luego, la carne pura RP132,338 por kg cayó de RP135,093 por kg, el pollo de raza pura RP37,472 kg cayó de RP38,122 por kg, luego los huevos de gallina RP29,849 kg de RP30,090 por kg.

El consumo de azúcar al precio de RP18,249 por kg disminuyó del anterior Rp18,257 registrado por kg.

Entonces, aceite de cocción Embalaje RP21,126 por litro cayó de RP21,145 por litro, aceite de cocina a granel de RP17,540 por litro cayó de RP17,659 por litro, el aceite Rp17,290 por litro cayó de RP17,593 por litro.

Además, la harina a granel de Rp9,748 por kg cayó de RP9,879 por kg, luego la harina empaquetada RP. 12,591 por kg cayeron de RP. 13,130 por kg.

Producto hinchazón Al precio de Rp43,695 por kg, aumentó de Rp42,128 por kg, el atún RP35,055 por kg cayó de RP35,102 por kg, el pez leche RP35,473 por kg cayó de RP35,387 por kg.

Además, el consumo de sal al precio de Rp10,947 por kg cayó desde el día anterior de Rp11,788 por kg.

Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importación) a RP102,933 por kg cayó de RP104,956 kg, carne de búfalo fresca local RP140,556 por kg cayó desde que previamente alcanzó RP141,359 por kg.