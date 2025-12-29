Aceh protege a Malasia del desastre

VIVA – Ex Primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohamad recibió amplia atención del público indonesio. Esto sigue a un video que compartió en su cuenta oficial de redes sociales X. En el vídeo que compartió, Mahathir Mohamad dijo que Aceh fue el salvador de Malasia del desastre.

«Quiero llamar la atención sobre el desastre del ciclón que azotó Aceh. De hecho, podemos sobrevivir. En Aceh murieron 1.000 personas, en Malasia ni una sola persona murió. La razón es que Aceh es el protector de Malasia», dijo Mahathir, citado en el vídeo que subió el 25 de diciembre de 2025.

El ex Primer Ministro de Malasia, que ahora cumple 100 años, afirmó que el ciclón Senyar que azotaba el Océano Índico no llegó a Malasia. Esto se debe a que está atrapado en Sumatra.

«Aceh es un protector, una fortaleza para salvar a Malasia», continuó.

Continuó diciendo que actualmente Aceh se enfrenta a un grave desastre y que es apropiado que Malasia brinde asistencia al pueblo de Aceh. Según él, la razón es que Aceh, junto con Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, han desempeñado un papel en la protección de Malasia de los impactos de los desastres naturales.

«Ahora que se enfrentan a un desastre, debemos brindarles ayuda como señal de nuestra gratitud. Estamos agradecidos por su servicio en la protección de Malasia. Todavía recordamos que en 2004 ocurrió un tsunami y nuevamente en ese momento Aceh fue destruida pero Malasia estaba a salvo. Así que esta Aceh es la fortaleza que salvó a Malasia», dijo.

Mahathir también invitó al pueblo malasio a ayudar a las víctimas de las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que azotaron Aceh a finales de noviembre. Dijo que el desastre provocó que muchos habitantes de Aceh perdieran sus hogares y sufrieran escasez de alimentos.

«Hoy se enfrentan a una catástrofe, no hay casa donde dormir, ni lugar, ni comida. Por eso creo que Malasia es el país que debería dar ayuda a la población de Aceh y del norte de Sumatra», afirmó.

Invitó a los malasios a hacer donaciones a través del Comité de Transición Central de Aceh (KPA), que se encuentra en Jalan Dr. Muhammad Hasan Gp. Corte Blang, distrito de Lueng Bata, Banda Aceh.