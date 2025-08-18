Acciones heroicas de niños de primaria en el poste de escalada de Rajabasa por el bien de la República de la República de Indonesia.

Lampung, Viva – Acción heroico soltero Niños La escuela primaria llamó la atención pública durante el 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia en Merpati Field, distrito de Rajabasa, Regency South LampungDomingo 17 de agosto de 2025.

Leer también: Dasco dijo que Prabowo vistiendo ropa tradicional malayo en el 80 aniversario de RI



Un estudiante de grado de Sdn 1 Way Muli llamado Raihan Diaz Rinawi está decidido a escalar asta de bandera En aras de confirmar Sang Rojo y blanco Todavía revoloteando después de la cuerda de fijación de la bandera en el medio de la ceremonia.

Los residentes de Moment of Courage Raihan fueron registrados por los teléfonos celulares e inmediatamente viral en las redes sociales. Muchos ciudadanos lo llaman «pequeños héroes» que mantienen el honor de la bandera en el Día de la Independencia.

Leer también: El momento de Prabowo bailó mientras ejecutaba las canciones de Rath y Tabola Bale en The Palace



El jefe sub -distrito de Rajabasa, Firdaus, afirmó estar orgulloso del coraje de un niño de la escuela primaria que subió al asta de la bandera para salvar al rojo y el blanco para seguir volando.

«Este niño es un héroe infantil. Sin su coraje, nuestras banderas no volarán hoy», dijo.

Leer también: F-16 Fighter Jet Atraction Color The Sky of the Merdeka Palace hoy



Según él, la acción heroica de Raihan recibió inmediatamente una respuesta del regente South Lampung Radityo Egi Pratama. De hecho, dijo, el regente le pidió al jefe del subdistrito de Rajabasa que traiga al niño a la ceremonia de la bandera en la Torre Siger.

Mientras tanto, el director de SDN 1 Way Muli Agus Subagyo también estaba orgulloso de las acciones heroicas de sus alumnos al subir un asta de la bandera durante la ceremonia del 80 aniversario en el distrito de Rajabasa.

«Gracias a Dios, este hijo tiene un gran espíritu, estoy muy conmovido y orgulloso», dijo.