Acciones anarquistas, aportar impacto en el desarrollo de Indonesia

JacartaVIVA – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo solicitó que las personas que entregan una manifestación en Yakarta no tomen medidas anarquista. Según él, los actos anarquistas podrían tener un impacto en el desarrollo nacional.

«No solo en Yakarta, sino en toda Indonesia, entonces pedimos ser comunicados a la comunidad para que la comunidad también sepa que cualquier acto de violencia anarquista que ocurra en el campo, ciertamente tendrá un impacto en el desarrollo de esta nación», dijo Pramono a los periodistas en Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025.

La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Agregó que Indonesia es una nación que está en desarrollo. Pramono coordinará con el gobierno central para mejorar todo instalación que fue dañado después de la manifestación.

«Y esta nación es la nación que está construyendo, por lo que para eso y el gobierno central coordinaremos, brindaré un apoyo total cuál es la dirección del presidente para hacer mejoras, por supuesto, las de Yakarta», concluyó.

Por otro lado, se aseguró de que todos los modos de transporte continuaran funcionando. El gobierno provincial de DKI Jakarta también realiza inmediatamente reparaciones en las paradas de autobús y afectó las instalaciones públicas.

Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

«La parada de autobús en llamas ha comenzado a ser reparada, incluso en el área de Slipi I. Gradualmente, las instalaciones se reabrerán y normalizarán», dijo Pramono.