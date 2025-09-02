Acciones anarquistas a personas desfavorecidas, se dice que termina la confusión

Yakarta, Viva – Recientemente se dijo que las acciones anarquistas que ocurrieron en el país han herido la democracia y perjudicaron a muchos partidos.

Esto fue revelado por el presidente del DPP GEMPAR Indonesia Yohanes sirait después de asistir a la amistad con Presidente Prabowo Subianto con líderes religiosos, líderes de partidos políticos, organizaciones juveniles y líderes sindicales en el Palacio Estatal, el lunes 1 de septiembre de 2025.

«Todos los perpetradores de violencia, tanto de grupos comunitarios como de funcionarios sin escrúpulos que resultaron en la muerte de Affan Kurniawan, deben ser procesados ​​por ley de manera transparente y recibir un castigo», dijo, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

Pidió la paz sobre los eventos que ocurrieron en Indonesia desde el 25 de agosto de 2025. «Sin reducir el propósito de las aspiraciones de la comunidad, este caos debe terminar.

En una reunión con Prabowo, vio que el presidente entendía lo que estaba sucediendo ahora con una ola de aspiraciones de las personas.

«Además, el presidente también comprende lo que está detrás del evento, incluido el lujoso estilo de vida oficinaComportamiento corrupto y comprometido a combatirlo «, dijo Yohanes.

Sin embargo, continuó, el presidente también pidió a toda la comunidad que participara en los esfuerzos para erradicar la corrupción, contra la mafia y aliente al gobierno limpio. «Cosas simples, la práctica del soborno que ocurre en el gobierno, sí, la comunidad debe informar, no participar en el soborno. De hecho, a menudo es difícil para la comunidad, si no pagamos por el permiso. Pero si no nos atrevemos a rechazar e informar, entonces esta práctica continuará ocurriendo. Y estamos de acuerdo, este no es el deber del presidente en sí, toda la comunidad debe estar involucrada», dijo John.

Mientras tanto, el Secretario General de la Gempar de Indonesia DPP, Petrus Sihombing, recordó a los funcionarios estatales que no se flexionaran y vivan lujosamente.

Sin embargo, agregó Petrus, cualquier razón no justificó disturbios y saqueos en casas privadas o instalaciones públicas. Por esta razón, las fuerzas de seguridad deben actuar de manera decisiva para mantener la seguridad, no para temer a la difusión en la comunidad.

«La comunidad a continuación es difícil, el gobierno hace muchos programas para los pobres, pero en las redes sociales de los funcionarios de Hedon, esto ha resultado en que las personas a continuación se lastimen», dijo Petrus.