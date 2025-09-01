Acción viral Los hombres de los autos Buntuti usan Patwal en vacaciones, el propósito hace que shock

Yakarta, Viva -La acción de un hombre que estaba decidido a seguir la procesión coche oficial La placa roja en el área de Fatmawati, South Yakarta, de repente se convirtió en un tema candente en las redes sociales.

Registros de video que fueron cargados por primera vez por cuentas de Threads @flmn.jon muestra cómo el auto del funcionario fue escoltado por una motocicleta patwal La policía a pesar de pasar el fin de semana.

En el video, la grabadora siguió deliberadamente la procesión mientras hacía comentarios de la sátira. Dijo que el funcionario a menudo sonaba la bocina al pasar una carretera concurrida.

«Chicos pegajosos. ¿Dónde están los chicos? Siguemos siguiendo. Comenzando de esta manera.

Incluso mencionó el uso de Patwal el sábado por la tarde, que según él no era natural. «Trate de imaginar, el sábado, por la tarde usando ‘Tat, Tot, Tat, Tot’ (Patwal Horn), ¿qué están haciendo chicos? Veamos dónde», agregó.

Después de ser seguido durante mucho tiempo, la procesión del automóvil del funcionario finalmente se detuvo y entró en uno de los shophoses en el área de Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, South Yakarta. Se sabe que el shophouse contiene una fila de restaurantes, cafeterías, salones, hasta que masaje.

El video de video inmediatamente provocó una variedad de reacciones de los ciudadanos. Muchos destacaron el uso de las instalaciones de Patwal en las vacaciones solo para fines personales.

«El funcionario se detuvo en el Centro Wijaya, había restaurantes, cafeterías, salones y masajes. ¿A dónde vas?» escribió uno de los internautas.

Otros comentarios también son similares. «Realmente es demasiado, el sábado usando Patwal solo para ir a un masaje «, Burlas de los ciudadanos. También hay quienes agregan un tono sarcástico «,Simplemente prejuiciosos, tal vez más nublados y Grimis, los funcionarios necesitan calidez, así que allí. «

No unos pocos que afirmaron haber encontrado lo mismo. «He participado tanto en funcionarios como el sábado, al final de la cafetería y el lugar para comer,«Dijo otro interno.