Acción viral de las verduras en el mercado principal de Tangerang, ¿cuál es la razón?

MandargVIVA – Viral En las redes sociales, la acción de eliminar las verduras en un área Mercado principal Tanah Tinggi, ciudad de Tangerang. En la grabación, se vio una pila de verduras dispersas para cerrar parte de la carretera y hacer que el flujo de tráfico estuviera estancado.

Incluso el automóvil que pasó por la carretera no pudo moverse debido a los neumáticos atrapados por grandes bultos de verduras.

Información citada de la cuenta de Instagram @_thinksmart.id que se cargó el lunes 6 de octubre de 2025, la acción supuestamente fue una forma de protesta de comerciantes o residentes locales. Estaban decepcionados porque el manejo de los desechos en el mercado principal se consideraba lento, causando condiciones sucias, olores picantes e alterar la comodidad de la actividad.

Sin embargo, la forma tomada es realmente la controversia. Los internautas de Majorita en el juez de la columna de comentarios, arrojando comida a las calles no solo se suma a la carga de los desechos, sino que también pone en peligro a los usuarios de la carretera y empeora la imagen de los mercados tradicionales.

«Si este es el camino, la pérdida de muchas fiestas. Las verduras son un desperdicio, el camino también se está ensuciando», escribió un internautor.

«Las protestas son posibles, pero no sean dañadas por otros. Otros comentarios de la cuenta.

También hay quienes evalúan la acción es precisamente contraproducente. «TLa revisión quiere protestar por la basura, pero la forma de agregar basura nueva. ¿Cómo quieres terminar el problema? » Dijo otro internaza.