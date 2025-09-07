Acción pedófila viral En un lugar de culto, la policía logró arrestar a los perpetradores en el restaurante

Jambi, Viva – La policía logró arrestar a un joven con la inicial A que había incorporado a los residentes de Jambi. Es conocido como los perpetradores del abuso sexual de la niña de ocho años. La acción fue viral en las redes sociales porque sucedió en una terraza lugar de culto en la ciudad de Jambi.

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Jambi, IPDA Deddy Haryadi, confirmó el arresto. «Los perpetradores de abuso sexual de una mujer o un niño fedófilo de 8 años que actuaron en la terraza de la casa de culto equivocada fueron capturados por la policía el domingo (7/9/2025)», dijo IPDA Deddy Haryadi.

Ilustración de la violencia sexual.

Agregó que los perpetradores todavía están experimentando exámenes intensivos en la estación de policía. «El sospechoso todavía está siendo examinado y examinado en la estación de policía porque el equipo de Satreskrim se está asegurando y ahora todavía no se ha entregado a la policía para manejar más en su caso», dijo Deddy.

La información sobre el paradero de los perpetradores provenía por primera vez de residentes locales. El jefe del RT local, Taufik, confirmó esto. Explicó que el arresto comenzó cuando un gerente de restaurante en Pasir Putih llegó a él para decirle la ubicación del autor.

«Los perpetradores fueron arrestados en un restaurante que todavía estaba en el área de arena blanca. Incidentalmente, el gerente fue a la casa esta mañana, que el culpable trabajaba en el restaurante», explicó Taufik.

Al recibir el informe, Taufik se coordinó inmediatamente con Bhabinkamtibmas, residentes locales, así como funcionarios de la policía del sector de South Jambi. Juntos, fueron al restaurante y aseguraron a los perpetradores sin resistencia. (ENTRE)