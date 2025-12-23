Acción de Bonnie Blue para insultar la bandera roja y blanca, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia toma vías diplomáticas y legales

Jacarta – El gobierno de Indonesia a través de la Embajada de la República de Indonesia (KBRI) en Londres está tomando medidas diplomáticas y legales tras la controvertida acción llevada a cabo. bonnie azulartista de cine porno de Inglaterra cuyo verdadero nombre es Tia Emma Billinger, frente al edificio de la Embajada de Indonesia en Londres el 15 de diciembre de 2025.

Esta acción se convirtió en el centro de atención después de que el vídeo circulara en las redes sociales y fuera considerado un insulto a los símbolos del Estado indonesio.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yvonne Mewengkang, afirmó que la embajada de Indonesia en Londres había actuado rápidamente en coordinación con el gobierno central y las autoridades locales de Inglaterra.

«En relación con la acción llevada a cabo por este individuo frente a la Embajada de Indonesia en Londres el 15 de diciembre de 2025 y la circulación de contenido relacionado en las redes sociales, la Embajada de Indonesia en Londres se ha coordinado con el Gobierno central y las autoridades locales», dijo Yvonne cuando fue contactada tvOnenews.comMartes 23 de diciembre de 2025.

Como seguimiento, la Embajada de Indonesia en Londres envió una denuncia oficial a las autoridades británicas para garantizar que el caso se maneja de acuerdo con las leyes vigentes en el país local.

«A este respecto, la Embajada de Indonesia en Londres ha presentado una queja oficial a las autoridades competentes del Reino Unido, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y la policía local, para su posterior tratamiento de acuerdo con las leyes, procedimientos y autoridades vigentes en el Reino Unido», explicó.

Anteriormente, Bonnie Blue había tenido problemas con la ley en Indonesia. Yvonne enfatizó que para incidentes separados que ocurrieron en Indonesia, Indonesia ha tomado medidas firmes de acuerdo con las disposiciones legales nacionales.

«Con respecto a un incidente separado que ocurrió anteriormente en Indonesia, un individuo conocido públicamente como Bonnie Blue (nombre real Tia Billinger), ha sido objeto de acciones de acuerdo con las disposiciones legales nacionales aplicables, incluidas sanciones administrativas de inmigración por violaciones de permisos de residencia y aplicación de la ley por otras violaciones», dijo Yvonne.

Añadió que, basándose en las autoridades de inmigración, el interesado había sido deportado y se le había prohibido volver a entrar en territorio indonesio.

«Basándose en las autoridades de inmigración, el interesado fue deportado y se le prohibió entrar en el territorio de la República de Indonesia», subrayó.

Anteriormente, Bonnie Blue provocó críticas públicas después de subir un vídeo de ella misma caminando frente a la embajada de Indonesia en Londres con una falda con la espalda recogida. bandera roja y blanca hasta que cuelga y es arrastrado por el camino.