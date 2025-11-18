Accidentes sucesivos que involucran a dos autobuses y un minibús en la autopista de peaje de Cipali: cinco muertos y decenas de heridos

Purwakarta, VIVA – Se produjeron sucesivos accidentes en la autopista de peaje Cikopo-Palimanan (Cipali), precisamente en el kilómetro 72 de la zona de Cikopo, Purwakarta, Java Occidental. El incidente que involucró a dos autobuses y un minibús mató a cinco personas y dejó decenas de pasajeros heridos.

Lea también: ¡Vuelve a casa de forma más económica! El descuento en el peaje Cipali de flujo inverso sigue siendo válido hasta el 5 de abril



Los dos autobuses implicados en el accidente incluso cayeron a una zanja tras una serie de colisiones. Los agentes de grúa y los equipos médicos evacuaron inmediatamente y prestaron ayuda a las víctimas en el lugar.



Accidentes sucesivos de dos autobuses y un minibús en la autopista de peaje de Cipali, Java Occidental Foto : Agung Prasetio/tvOne/Purwakarta

Lea también: La historia de una familia a la que dejaron en la carretera de peaje de Cipali cuando había mucho tráfico



El lamentable incidente ocurrió en el KM 72+600 Carretera de peaje Cipali dirección Yakarta. Los tres vehículos involucrados fueron: Agra Mas Bus con matrícula B 7554 KGA, Sinar Jaya Bus con matrícula B 7895 FBA y Daihatsu Gran Max Minibus con matrícula B 2508 TFT.

Según la información recopilada por tvOne en el campo, el Daihatsu Gran Max viajaba de Cirebon a Yakarta por la vía rápida. Al llegar al KM 72+200 B, el vehículo pasó del carril rápido al carril dos.

Lea también: Monitoreo del tráfico de la autopista de peaje H+1 Cipali en dirección a Cirebon nuevamente congestionado, se implementa Contra Flow



Al mismo tiempo, el autobús Agra Mas venía por detrás. Se sospecha que el conductor no anticipó una distancia segura por lo que impactó la parte trasera del Gran Max. El impacto hizo que el minibús rebotara y chocara contra el autobús Sinar Jaya que no estaba muy lejos de él.

Como resultado de la serie de colisiones, los tres vehículos sufrieron graves daños. A continuación, dos autobuses cayeron a una zanja junto a la carretera de peaje.

Este incidente mortal provocó la muerte de cinco personas y decenas más resultaron heridas, incluidas siete personas que sufrieron heridas graves. Las víctimas fueron evacuadas inmediatamente al hospital más cercano para recibir tratamiento adicional. (Reporte de Agung Prasetio, tvOne, Purwakarta)