Accidente de terror, falla en los frenos del camión golpea a cuatro vehículos en el derivado de Bawen

SemarangVIVA – Accidente Algo terrible sucedió en el cruce de salida de la autopista de peaje BawenSemarang Regency, Java Central, el lunes 17 de noviembre de 2025 por la tarde. a camión Sin carga, circulaba a gran velocidad desde Semarang y se sospechaba que no podía ser controlado. rem blongatropellando a cuatro coches que circulaban en sentido contrario.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 15:00 horas, justo en el semáforo que descendía de Bawen, un lugar conocido por ser vulnerable debido a su posición pronunciada hacia abajo que termina en un semáforo en rojo.

«Todo sucedió de repente. Los frenos estaban normalmente puestos, pero cuando se acercaron al semáforo en rojo fallaron inmediatamente», dijo el conductor del camión, Utep Hidayat (49), cuando se encontró en el lugar.



Se sospecha que los frenos del camión fallaron y golpearon a varios vehículos en Bawen, Semarang Regency.

Utep admitió que todavía tuvo tiempo de frenar en la zona de la terminal Bawen y frente al minimercado, pero antes de la intersección, el pedal del freno de repente ya no funcionó, mientras que frente a él una larga cola de vehículos se detuvo esperando la luz verde.

«Sólo tenía dos opciones: golpearles o darles un derechazo», dijo el hombre de Sumedang.

Prefirió girar su camioneta en sentido contrario para evitar mayores víctimas. Los cuatro vehículos inmediatamente arrastrados fueron un Toyota Avanza, un Innova, una pickup y el peor, un Hyundai IONIQ 5.

«Todavía estaba en shock, pero si no me hubiera desviado, podría haber habido muchas víctimas. Sólo pude rendirme en ese momento», dijo.

Una de las víctimas, Agus Purwanto (48 años), describió los segundos en que el camión impactó su vehículo en sentido contrario. «Mi posición estaba estancada, había un coche detrás, había un coche delante. El camión venía desde arriba como si no pudiera detenerse en absoluto», dijo.

Agus sólo pudo rendirse. Su coche eléctrico resultó gravemente dañado tras ser atropellado por un camión y empujado contra otro vehículo. «El descenso fue brusco, denso y el semáforo estaba en rojo. El camión de repente se desvió, inmediatamente se giró hacia la derecha y luego… FRENO», dijo Agus.

Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Semarang, AKP Lingga Ramadhani, destacó que la derivada de la salida de peaje de Bawen no es un lugar que pueda subestimarse, especialmente para los vehículos grandes.

«Siempre instamos a los conductores de camiones y autobuses a que revisen sus frenos antes de entrar en esta bajada. El semáforo está justo debajo de la bajada y es peligroso si los frenos no funcionan», explicó.