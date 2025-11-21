Accidente de Tejas: Rahul Gandhi expresa su dolor y lamenta la muerte del piloto de la IAF







El líder del Congreso, Rahul Gandhi, expresó su pesar por la muerte de un piloto de la Fuerza Aérea India (IAF) que falleció en un accidente cuando un avión Tejas se estrelló en Dubai.

El avión se estrelló durante una demostración de vuelo en el Salón Aeronáutico de Dubái 2025.

Rahul Gandhi escribió en X: «Profundamente entristecido por la pérdida de nuestro valiente piloto de la IAF en el accidente de Tejas en el Salón Aeronáutico de Dubai. Mi más sentido pésame para su familia».

El trágico incidente ocurrió el último día de la exhibición aérea en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, poco después del despegue, durante una exhibición aérea ante una gran multitud. Los equipos de emergencia respondieron de inmediato, pero el piloto sufrió heridas mortales.

La IAF ha anunciado la creación de un tribunal de instrucción para investigar la causa del accidente.

En un comunicado oficial, la IAF dijo que el piloto del accidente del avión Tejas en Dubai sufrió heridas mortales en el incidente.

«Un avión Tejas de la IAF sufrió un accidente hoy durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubai. El piloto sufrió heridas fatales en el accidente. La IAF lamenta profundamente la pérdida de vidas y apoya firmemente a la afligida familia en este momento de dolor. Se está constituyendo un tribunal de investigación para determinar la causa del accidente», afirmó una declaración oficial publicada el día X por la IAF.

VÍDEO | Dubái: Un avión de combate Tejas que participaba en el Salón Aeronáutico de Dubái cayó en picada durante una exhibición aérea y se estrelló esta tarde. El avión fabricado por HAL se estrelló alrededor de las 14:10 hora local mientras realizaba maniobras frente a una gran audiencia.

«Un avión de combate Tejas de la India que participaba en la exhibición de vuelo de hoy en el Salón Aeronáutico de Dubai se estrelló, provocando la trágica muerte del piloto. Los equipos de extinción de incendios y de emergencia respondieron rápidamente al incidente y actualmente están manejando la situación en el lugar», dijo un comunicado de la cuenta oficial de la Oficina de Medios del Gobierno de Dubai.

El avión se estrelló poco después del despegue mientras realizaba una exhibición aérea frente a una gran multitud. Testigos presenciales informaron haber visto columnas de humo negro que se elevaban desde el avión y equipos de emergencia, incluidos helicópteros y bomberoscorrió al lugar. La exposición se detuvo temporalmente y los visitantes fueron dirigidos de regreso al área de exposición.

En una declaración oficial, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa dijo: «El general Anil Chauhan, CDS y todos los rangos de las Fuerzas Armadas de la India lamentan profundamente el incidente en el que un avión Tejas de la IAF sufrió un accidente durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubai hoy. El piloto sufrió heridas mortales en el accidente. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas y apoyamos firmemente a la afligida familia en este momento de dolor».

