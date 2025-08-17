Accidente de superdeportivo de convoy en Kunciran Toll Road, Lamborghini Murcielago Ringsek

Yakarta, Viva – A convoy Los autos de lujo de repente se convirtieron en un trágico incidente en Kunciran Toll Road, Serpong, el domingo 17 de agosto de 2025. superdeportivo estas experiencias accidente Sucesivo que causa grandes pérdidas.

La culminación de este incidente es un destrozado Lamborghini Murcielago es el principal centro de atención. A juzgar por Viva Automotive desde Instagram @karyamilitan, el auto deportivo blanco parece destruido en el frente.

Este accidente de repente hizo que otros usuarios de la carretera sorprendieran y ralentizan la velocidad del vehículo. Algunos otros autos deportivos del mismo grupo parecían detenerse para verificar la situación.

Se sabe que este grupo viaja juntos, como lo hace a menudo la comunidad de propietarios de superdeportivos. Sin embargo, el viaje que se suponía que era agradable terminó con la vista de un auto de lujo destrozado.

Los conductores y pasajeros del grupo inmediatamente salieron de su automóvil para ver la condición dañada de Lamborghini. Parecían estar tratando de asegurar la escena.

Aparecen en videos de aficionados, los conductores de otros autos como Porsche, McLaren y Ferrari se unieron para retirarse. Se apresuraron al auto que tuvo un accidente para proporcionar ayuda.

El daño a Lamborghini Murciélago parece bastante severo, especialmente en la parte delantera y trasera. Aún no se sabe con certeza la causa del accidente, ya sea debido a la negligencia del conductor o la condición de la carretera.

Para obtener información, Lamborghini Murcielago es un superdeportivo icónico producido entre 2001 y 2010. Este automóvil está equipado con un motor V12 de 6.2 a 6.5 litros con energía que alcanza más de 600 caballos de fuerza.

El precio de Lamborghini Murciélago en el mercado de automóviles de lujo usado ahora varía de Rp6 mil millones a más de RP10 mil millones, dependiendo de las condiciones y ediciones específicas. Este fantástico valor hace que el daño a la unidad sea una pérdida que no es pequeña.