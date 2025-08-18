Accidente de Supercar de convoy, Guardar BBM Open Glass vs AC





Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo automotriz más popular de Viva.co.id el domingo 17 de agosto de 2025, que debe leer para seguir actualizando con el mundo automotriz.

Un convoy de superdeportivo en la carretera de peaje de Kunciran, Serpong, terminó trágicamente con un accidente sucesivo que causó que Lamborghini Murcielago fuera destruido en el frente. Este incidente atrajo la atención de los usuarios de la carretera y causó una gran pérdida para el propietario del automóvil de lujo. Leer más.

2. Volando un helicóptero afirmó ser tan fácil como conducir una motocicleta

Rogue Aviation introdujo el programa «Pilot Experience» que permite a los entusiastas de los automóviles tratar de volar helicópteros sin experiencia previa. Se dice que los motociclistas tienen ventajas porque están acostumbrados a multitarea y mantener el equilibrio, similar al control de helicópteros. Leer más.

Abrir el parabrisas cuando se conduce a alta velocidad puede aumentar el consumo de combustible en un 20% debido a los trastornos aerodinámicos. Por el contrario, el uso de AC solo aumenta el consumo de combustible en alrededor del 3-10%, por lo que es una opción más eficiente en la carretera de peaje. Leer más

