Accidente de robotaxi en China deja dos peatones heridos en Zhuzhou







Los testigos describieron una escena caótica en Yanjiang Road en la ciudad de Zhuzhou, cuando un Baidu robotaxis Chocó con dos peatones. Los videos compartidos en las redes sociales chinas muestran a una persona atrapada debajo del vehículo autónomo con otra persona herida cerca, y los transeúntes trabajan juntos para levantar el automóvil en un intento de ayudar.

Las autoridades locales dijeron que el vehículo marcado con el lema «Hola conducción autónoma» acababa de cruzar un paso de peatones en el momento del accidente. Los dos peatones heridos, un hombre y una mujer, fueron trasladados al Hospital Provincial de Hunan.

