Accidente de Pune: conductor de la camioneta que cayó en zanja, matando a 10 mujeres, sostenía







La policía arrestó el martes al conductor de la camioneta que cayó en una zanja en el distrito de Pune de MaharashtraMatando a diez mujeres devotas que se dirigen a un templo hace un día, dijo un funcionario, informó el PTI.

Lo han reservado para un homicidio culpable que no equivale a asesinato, dijo el funcionario.

El conductor de la camioneta, Hrushikesh Karande, ha sido acusado de homicidio culpable que no equivale a asesinato, cometiendo actos que ponen en peligro la vida o la seguridad personal de los demás y se involucran en el transporte ilegal, dijo un oficial de la policía de Pimpri-Chinchwad, según el PTI.

Diez mujeres en su camino a un templo fueron asesinadas y otras 30 heridas después de que una camioneta llena de pasajeros se cayó de la carretera en un terreno montañoso y se sumergió en una zanja el lunes por la tarde en el distrito de Pune, dijo la policía.

El vehículo que transporta más de 40 pasajerosLa mayoría de ellas mujeres y niños, se desviaron de la carretera y se sumergieron de 25 a 30 pies después de que no pudo escalar una inclinación, posiblemente debido a la sobrecarga, y rodó hacia abajo antes de derribarse en la zanja alrededor de la 1 p.m.

Las víctimas, que provenían de la aldea de Papalwadi, se dirigían a Shree Kshetra Mahadev Kundeshwar Temple en Khed Tehsil en el distrito occidental de Maharashtra para marcar el auspicioso lunes del mes en curso de Shravan cuando el accidente tuvo lugar cerca de Pait Village.

El templo, un sitio de peregrinación popular en Khed Taluka, se encuentra a unos 18 km al oeste de la carretera Pune-Nashik y rodeado de aldeas como Kohinde Budruk, Talwade y Vashere.

Kundeshwar Mandir atrae a cientos de devotos los lunes de Shravan. La escénica ubicación de la colina también atrae a los turistas. La policía está investigando si la sobrecarga, el exceso de velocidad o la negligencia del conductor causaron el accidente.

El viceministro viceministro de Maharashtra y el ministro de Guardián del Distrito de Pune, Ajit Pawar, calificó el accidente de Pait-Khed «extremadamente trágico y doloroso», expresando condolencias a los afligidos.

«El Departamento de Administración, Policía y de Salud lanzaron operaciones de rescate de inmediato. Todos los heridos han sido admitidos en hospitales cercanos y privados para un tratamiento urgente», dijo. Pawar instruyó a los funcionarios que garantizaran la mejor atención médica posible y alivio rápido.

El gobierno estatal ha anunciado asistencia financiera de Rs 4 lakh para las familias del fallecido.

(con entradas PTI)





Fuente