Accidente de minibús en Buleleng mata a 5 turistas chinos, esta es la identidad de la víctima

BulelengVIVA – A microbús quien transporta turístico viajero experiencia accidente Soltero en el área de Banjar Dinas Prabukula, Padang Bulia Village, distrito de Sukasada, Buleleng Regency. Se informó que cinco ciudadanos extranjeros habían muerto.

Un turismo en el que viajaban 13 extranjeros Porcelana Cayó en el jardín de un residente el viernes 14 de noviembre de 2025, alrededor de las 04:30 WITA.

Según la información, el coche conducido por AA, residente de Kuta, viajaba de Denpasar a Buleleng. Al llegar a la escena del crimen, las condiciones de la carretera eran con curvas y bajadas, el auto perdió el control. Luego el auto chocó contra un árbol y rebotó.

Minibús que transportaba turistas chinos se estrella en Buleleng

Como resultado, cinco turistas fueron declarados muertos y otros ocho resultaron heridos.

«El coche de este grupo de turistas partió de Canggu hacia Lovina para ver delfines por la mañana», dijo el jefe de la unidad de tráfico de la policía de Buleleng, AKP Bachtiar Arifin, según informó LARGA VIDA Bali, Sábado 15 de noviembre de 2025.

De estos 13 turistas, 12 eran adultos y 1 era un niño. Los ocho supervivientes siguen recibiendo tratamiento en el hospital Karya Dharma Husada Singaraja. Mientras tanto, 5 víctimas murieron y sus cuerpos aún se encuentran almacenados en el Hospital Regional de Singaraja.

La información recopilada de varios testigos indicó que antes de que ocurriera el accidente, este grupo de turistas había descansado en la zona de Bedugul.

«La causa del accidente aún se está investigando, ya sea porque el conductor tenía sueño o porque el estado del vehículo provocó el accidente», dijo Traffic Head.

Actualmente el conductor sobrevivió al accidente y aún está siendo interrogado en la Jefatura de Policía de Buleleng.

Las siguientes son las identidades de los extranjeros chinos que fueron víctimas del accidente:

Número de muertos:

1. XU. HUANGYUAN, fecha de nacimiento 4 de agosto de 1959, número de pasaporte EQ84377XX.

2. XU MINGBIAO, fecha de nacimiento 6 de enero de 1964, número de pasaporte EB01710XX.

3. XU YUEXIANG, fecha de nacimiento 7 de enero de 1973, número de pasaporte EC80737XX.

4. ZHONG. YUEMEI, fecha de nacimiento 22 de mayo de 1962, número de pasaporte EB35057XX.

5. XU. HUIJUAN, fecha de nacimiento 2 de mayo de 1964, Número de Pasaporte EE35869XX.

Víctimas heridas

1. XU YUEHAO, fecha de nacimiento 29 de junio de 1963, número de pasaporte EQ69832XX.

2. XU LIHUA, fecha de nacimiento 28 de abril de 1963, Número de pasaporte EA23384XX.

3. XU. SHAOLING, fecha de nacimiento 21 de mayo de 1963, número de pasaporte E997460XX.

4. YANG JUNLE, fecha de nacimiento 29 de enero de 1991, número de pasaporte EQ67144XX.

5. DENG ZHIMIAN, fecha de nacimiento 24 de abril de 1959, número de pasaporte EF91404XX.