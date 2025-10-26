Accidente de incendio de autobús en Andhra: ambas personas que viajaban en bicicleta estaban borrachas, dice la policía







La policía de Andhra Pradesh confirmó el domingo que las dos personas en bicicleta conectadas al Autobús con destino a Bangalore El accidente de incendio, que se cobró la vida de 19 pasajeros, estaban borrachos.

En la madrugada del 24 de octubre, el autobús cama atropelló a un vehículo de dos ruedas que ya había sufrido un accidente en la aldea de Chinna Tekuru, en el distrito de Kurnool.

Había En el autobús viajaban 44 pasajeros y varios lograron escapar.

El vehículo de dos ruedas fue arrastrado debajo del autobús, provocando la explosión del tanque de combustible y la posterior ignición del incendio.

«Acabamos de recibir la confirmación forense de que las dos personas que viajaban en bicicleta (Siva Shankar y Erri Swamy) estaban borrachas», dijo a PTI el inspector general adjunto (DIG) de la policía de Kurnool Range, Koya Praveen.

Aunque policía sabían que el dúo se encontraba en estado de ebriedad, no confirmaron este hecho ya que estaban a la espera de pruebas forenses.

El DIG dijo el sábado por la noche que el dúo tenía comida en un dhaba y Swamy había admitido haber consumido licor.

Según la policía, Shankar y Swamy partieron en el vehículo de dos ruedas desde la aldea de Lakshmipuram alrededor de las 2 am del 24 de octubre para dejarlo en la aldea de Tuggali en kurnool distrito.

En el camino, el dúo se detuvo en el depósito de gasolina de HP cerca de la sala de exposición de automóviles Kia para llenar gasolina a las 2.24 am, dijo el superintendente de policía de Kurnool, Vikrant Patil.

Un vídeo de su parada en el depósito de gasolina se volvió viral y se vio a Shankar conduciendo el vehículo de dos ruedas precipitadamente.

Poco después de reanudar su viaje, el vehículo de dos ruedas patinó, lo que provocó que Shankar cayera hacia su derecha y golpeara la divisoria. Murió en el acto.

En los últimos días, el estado sureño fue testigo de lluvias generalizadas que dejaron carreteras mojadas y embarradas en medio de las inclemencias del tiempo.

Cuando Swamy sacó a Shankar del medio de la carretera y lo revisó, murió en el acto, dijo Patil.

«Mientras estaba pensando en apartar la bicicleta de la carretera, el autobús entró corriendo y la atropelló, arrastrándola a cierta distancia», dijo Patil.

Después de los dos accidentes consecutivos y del incendio del autobús, Swamy se asustó y se fue a su pueblo natal de Tuggali.

Más tarde, la policía detuvo a Swamy y lo interrogó para descubrir los detalles cruciales del espantoso accidente.

Más tarde, la policía detuvo a Swamy y lo interrogó para descubrir los detalles cruciales del espantoso accidente.





